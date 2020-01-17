İnşaat iskelesinden düşen 3 işçi yaralandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnşaat iskelesinden düşen 3 işçi yaralandı (2) - Son Dakika

İnşaat iskelesinden düşen 3 işçi yaralandı (2)

6 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde inşaat iskelesinden düşen 3 işçi yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde inşaat iskelesinden düşen 3 işçi yaralandı.

Gültepe Mahallesi'ndeki kız yurdunun inşaatında çalışan 3 işçi, 3. kattaki iskeleden düştü.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, yaralı işçileri çevredeki hastanelere kaldırdı.

İşçilerden ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İnşaat iskelesinden düşen 3 işçi yaralandı (2)

Sarıçam, Adana, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:49 Kaynak: AA
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