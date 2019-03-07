“İnşaat sektörü kontrolsüz büyüdü”
40 dakika önce
İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, müteahhitlik yasasının kendileri açısından sevindirici olduğunun altını çizerek, "Sektör için önemli bir kazanım" dedi.
İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, müteahhitlik yasasının kendileri açısından sevindirici olduğunun altını çizerek, "Sektör için önemli bir kazanım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:35
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