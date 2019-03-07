Son Dakika Haberleri: “İnşaat sektörü kontrolsüz büyüdü”

“İnşaat sektörü kontrolsüz büyüdü”

40 dakika önce

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, müteahhitlik yasasının kendileri açısından sevindirici olduğunun altını çizerek, "Sektör için önemli bir kazanım" dedi.

“İnşaat sektörü kontrolsüz büyüdü”, System.String[]
İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, müteahhitlik yasasının kendileri açısından sevindirici olduğunun altını çizerek, "Sektör için önemli bir kazanım" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:35 

Ekonomi
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