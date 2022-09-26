Son dakika haberi: İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN SIVA USTASI ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN SIVA USTASI ÖLDÜ

26.09.2022 13:42

Son dakika habere göre ADIYAMAN'da, sıva ustası olan 3 çocuk babası Şeyho Beke (45), çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da, sıva ustası olan 3 çocuk babası Şeyho Beke (45), çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyho Beke, yapımı devam eden 5 katlı binanın en üst katında sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Beke'nin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sıva ustası Beke'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından 3 çocuk babası Beke'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN SIVA USTASI ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Önder Karaveli sürprizi! Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
20:37 Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı
20:27 51 kadının hamile kalması için donör oldu! Yaptığı itiraf olay yarattı
20:13 Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi
19:41 Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı
19:36 Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı
19:19 Reha Muhtar şiddet uyguladığı öne sürülen çocuğunun velayetini kaybetti! Kızına yaklaşamayacak
19:18 Fenerbahçe lisans çıkarmamıştı! Filip Novak'a talip çıktı
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciden dar gelirlilere kadar milyonlarca vatandaşa verilecek destekleri tek tek duyurdu
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 20:43:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: İNŞAATIN 5'İNCİ KATINDAN DÜŞEN SIVA USTASI ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement