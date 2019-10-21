Son Dakika Haberleri: İnşaatla yüzde 7 büyüme yerine sanayi ile yüzde 2.5 büyüyelim
Son Dakika Ekonomi İnşaatla yüzde 7 büyüme yerine sanayi ile yüzde 2.5 büyüyelim

İnşaatla yüzde 7 büyüme yerine sanayi ile yüzde 2.5 büyüyelim

1 saat önce

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "İnşaattan beslenen bir yüzde 6 – 7 yerine kaliteli, nitelikli bir imalat sanayiinden beslenen bir yüzde 2 – 2,5'luk büyümeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

İnşaatla yüzde 7 büyüme yerine sanayi ile yüzde 2.5 büyüyelim, System.String[]

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "İnşaattan beslenen bir yüzde 6 – 7 yerine kaliteli, nitelikli bir imalat sanayiinden beslenen bir yüzde 2 – 2,5'luk büyümeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı

İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:01 
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