İnşaatla yüzde 7 büyüme yerine sanayi ile yüzde 2.5 büyüyelim
1 saat önce
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "İnşaattan beslenen bir yüzde 6 – 7 yerine kaliteli, nitelikli bir imalat sanayiinden beslenen bir yüzde 2 – 2,5'luk büyümeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "İnşaattan beslenen bir yüzde 6 – 7 yerine kaliteli, nitelikli bir imalat sanayiinden beslenen bir yüzde 2 – 2,5'luk büyümeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:01
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