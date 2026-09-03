İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Üstelik kanserle savaşıyor

İnsan kafatasında bağışıklık sisteminin beyni nasıl koruduğuna ilişkin dikkat çekici bir keşfe imza atıldı. Araştırmacılar, kafatası kemiği iliğinin yalnızca kan hücrelerinin üretildiği bir bölge olmadığını, beyne yönelik özel bir savunma mekanizmasında da görev üstlenebildiğini ortaya koydu.

KAFATASINDA "GÜVENLİK MERKEZİ" GİBİ ÇALIŞIYOR

St. Louis Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarının çalışmasına göre kafatası kemiği iliğinde, beyne özgü bağışıklık hücrelerinin eğitildiği organ benzeri yapılar bulunuyor. Deneylerde bağışıklık hücrelerinin bu merkezlerde hazırlanarak vücudun başka bölgelerine ihtiyaç duymadan doğrudan beyindeki tehditlere karşı harekete geçebildiği görüldü. Araştırmacılar bu nedenle söz konusu yapıların, beyni tehditlere karşı koruyan bir çeşit "güvenlik merkezi" görevi üstlendiğini değerlendiriyor.

ÖLÜMCÜL BEYİN TÜMÖRÜNE KARŞI DENENDİ

Keşfin en dikkat çekici sonuçlarından biri, tedavisi oldukça güç olan glioblastoma üzerinde yapılan deneylerden geldi. Kafatasının altındaki bağışıklık odakları güçlendirilen farelerin beyin tümörlerine karşı daha etkili mücadele ettiği belirlendi. Deneylerde bu farelerin hayatta kalma sürelerinin de önemli ölçüde uzadığı aktarıldı. Bulgular, söz konusu yapıların gelecekte beyin tümörlerine yönelik yeni bağışıklık tedavilerinde kullanılabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

"BEYİN TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE TAMAMEN YENİ KAPILAR ARALAYABİLİR"

Çalışmanın başyazarı Prof. Dr. Jonathan Kipnis, keşfin kafatası kemiği iliğinin işlevine ilişkin mevcut bilgileri değiştirebilecek nitelikte olduğunu belirtti. Kipnis, “Kafatası kemik iliği yalnızca koruyucu bir iskeletten ibaret değil; beyne özel bağışıklık tepkilerinin yönetildiği daha önce bilinmeyen merkezlere ev sahipliği yapıyor. Bu yapıların varlığı, nörolojik hastalıklar ve beyin tümörlerinin tedavisinde tamamen yeni kapılar aralayabilir” ifadelerini kullandı.

Keşfin potansiyel kullanım alanının yalnızca beyin kanseriyle sınırlı olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, bağışıklık sisteminin rol oynadığı Alzheimer, Parkinson ve şizofreni gibi nörolojik hastalıklarda da bu yapıların incelenmesinin yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor.