İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sri Lanka'yı OHAL yasalarını kötüye kullanmakla suçladı - Son Dakika
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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sri Lanka'yı OHAL yasalarını kötüye kullanmakla suçladı

04.08.2022 11:33
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sri Lanka'yı OHAL yasalarını kötüye kullanmakla suçladı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Sri Lanka hükümetinin, olağanüstü hal (OHAL) yasalarını kullanarak aylardır ülkedeki ekonomik ve siyasi gidişatı protesto eden göstericileri keyfi olarak gözaltına aldığını bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Sri Lanka hükümetinin, olağanüstü hal (OHAL) yasalarını kullanarak aylardır ülkedeki ekonomik ve siyasi gidişatı protesto eden göstericileri keyfi olarak gözaltına aldığını bildirdi.

New York merkezli HRW tarafından yapılan açıklamada, Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'nin 20 Temmuz'da göreve başlamasından bu yana yıldırma, gözaltına alma ve keyfi tutuklama yoluyla protestoların engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRW Güney Asya Direktörü Meenakshi Ganguly, "Sri Lanka hükümetinin barışçıl muhalefete karşı kısıtlamaları, dikkatleri ülkenin içinde olduğu ekonomik krizden başka yöne çekmek için yanlış ve yasadışı bir girişim gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Sri Lanka'da 27 Temmuz'da ilan edilen OHAL yasaları, devlet başkanına "kamu güvenliği ve düzenini sağlamak" için yetkiler veriyor.

Wickremesinghe, barışçıl amaçlarla başlayan protestoların, iktidar partisi siyasetçilerinin evlerini yakmaya varan şiddet eylemlerine dönüştüğünü belirterek, protestocuların tutuklanması emrini verdi.

Tutuklanan protestoculardan bazıları güvenlik güçleriyle çatışmak ve Sri Lankalıları Parlamento binasına "zorla girmeye teşvik etmekle" suçlanıyor.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.???????

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

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Singapur, Sri Lanka'nın 8'inci Devlet Başkanı Rajapaksa'ya ayrıcalık tanınmadığını açıkladı Singapur, Sri Lanka'nın 8'inci Devlet Başkanı Rajapaksa'ya ayrıcalık tanınmadığını açıkladı
Kaynak: AA

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