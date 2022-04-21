İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sri Lanka'da polis müdahalesine ilişkin soruşma talep etti - Son Dakika
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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sri Lanka'da polis müdahalesine ilişkin soruşma talep etti

21.04.2022 12:27
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sri Lanka'da polis müdahalesine ilişkin soruşma talep etti

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Sri Lanka'daki ekonomik sorunlar nedeniyle düzenlenen protestolarda bir kişinin hayatını kaybetmesi ve 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan polis müdahalesine ilişkin "hızlı ve tarafsız" soruşturma başlatılmasını istedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Sri Lanka'daki ekonomik sorunlar nedeniyle düzenlenen protestolarda bir kişinin hayatını kaybetmesi ve 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan polis müdahalesine ilişkin "hızlı ve tarafsız" soruşturma başlatılmasını istedi.

New York merkezli HRW, polisin protestoculara karşı aşırı güç kullanımının açık bir şekilde görülmesini ve herhangi bir yanlışa karşı doğru adımın atılmasını talep etti.

Talep, dün, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın polis müdahalesine ilişkin "tarafsız ve şeffaf" soruşturma sözü vermesinin ardından geldi.

Örgütün Asya bölgesi yöneticisi Patricia Grossman, yaptığı açıklamada, polisin protestoculara yönelik "gerçek mermi kullanmasını" gücün apaçık bir şekilde kötüye kullanılmasının göstergesi olduğunu belirtti.

Grossman, "Geçim kaynaklarını ve yaşamlarını etkileyen hükümet politikalarını protesto eden insanlar hayatları için korkmamalı." ifadesini kullandı.

Ekonomik sorunlar nedeniyle bir süredir gösterilere sahne olan Sri Lanka'da, polisin 19 Nisan'da protestoculara müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sri Lanka, Polis, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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