Instagram'dan satış ve alışveriş yapan kullanıcılara kötü haber!

Instagram, 2 milyardan fazla kullanıcısıyla günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri konumunda. Aynı zamanda kullanıcılara daha iyi bir sosyal medya deneyimi sunabilmek için gün geçtikçe yeni özellikleri ve işlevleri bünyesine katıyor. Bunun yanı sıra tasarım konusunda da sıklıkla denemeler yaptığını belirtmekte fayda var. Son tasarımsal deneme ise platformdan satış ve alışveriş yapan kişileri yakından ilgilendiriyor.

Instagram Mağaza sekmesi bazı kullanıcılarda kaldırıldı

Instagram'ın gün yüzüne çıkan son tasarımsal denemesi kullanıcıların satış ve alışveriş yapmasına imkan sağlayan Mağaza sekmesinin bildirim yani alt menüden kaldırılması oldu. Tabii bu durum yukarıda da belirttiğimiz gibi satış ve alışveriş yapan kişileri bir noktada endişelendirdi.

Instagram, an itibariyle Mağaza sekmesinin olmadığı yeni alt menü tasarımını az sayıda kullanıcıyla test ediyor. Hatta Meta sözcüsü Anne Yeh, The Verge'e verdiği demeçte söz konusu testi doğruladı ve bunun Instagram deneyimi daha da basitleştirmek için devam eden çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti. Öte yandan testlerin kaç kişiyle gerçekleştirildiği sorusuna ise sadece sınırlı demekle yetindi.

Instagram Hikayeleri beklenen özelliği nihayet alıyor!

Mağaza sekmesi, yaklaşık iki yıl önce çevrim içi alışverişin tüm zamanların en yüksek seviyelerinde olduğu pandemi sırasında platforma eklendi. Bu, içerik oluşturuculara kullanıcılarla bağlantı kurmanın yeni bir yolunu verirken, markalar ve küçük işletmeler de ürünleri satışa sunarak kullanıcılara akışlarında görünen ürünleri anında satın alma olanağı sağladı.

Tabii en çok merak edilen konulardan biri de Mağaza butonunun nereye konumlandırılacağı oldu. Mağaza sekmesi teste giren kullanıcılardan gelen bilgilere göre ayarlar bölümüne yerleştirildi. Bu da şirketin ilgili özelliği bir nebze olsun geri plana ittiği düşüncelerine neden oldu. Ancak yine de bunun bir test olduğunu ve gerçeğe dönüşmeme ihtimalinin de olduğunu unutmamak gerekiyor.