Instagram'dan satış ve alışveriş yapan kullanıcılara kötü haber! - Son Dakika
Üye Girişi

Instagram'dan satış ve alışveriş yapan kullanıcılara kötü haber!

27.09.2022 12:14
Instagram'dan satış ve alışveriş yapan kullanıcılara kötü haber!

Instagram'ın son tasarımsal denemesi kullanıcıların satış yapmasına imkan sağlayan Mağaza sekmesinin alt menüden kaldırılması oldu

Instagram, 2 milyardan fazla kullanıcısıyla günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri konumunda. Aynı zamanda kullanıcılara daha iyi bir sosyal medya deneyimi sunabilmek için gün geçtikçe yeni özellikleri ve işlevleri bünyesine katıyor. Bunun yanı sıra tasarım konusunda da sıklıkla denemeler yaptığını belirtmekte fayda var. Son tasarımsal deneme ise platformdan satış ve alışveriş yapan kişileri yakından ilgilendiriyor.

Instagram Mağaza sekmesi bazı kullanıcılarda kaldırıldı

Instagram'ın gün yüzüne çıkan son tasarımsal denemesi kullanıcıların satış ve alışveriş yapmasına imkan sağlayan Mağaza sekmesinin bildirim yani alt menüden kaldırılması oldu. Tabii bu durum yukarıda da belirttiğimiz gibi satış ve alışveriş yapan kişileri bir noktada endişelendirdi.

Instagram'dan satış ve alışveriş yapan kullanıcılara kötü haber!

Instagram, an itibariyle Mağaza sekmesinin olmadığı yeni alt menü tasarımını az sayıda kullanıcıyla test ediyor. Hatta Meta sözcüsü Anne Yeh, The Verge'e verdiği demeçte söz konusu testi doğruladı ve bunun Instagram deneyimi daha da basitleştirmek için devam eden çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti. Öte yandan testlerin kaç kişiyle gerçekleştirildiği sorusuna ise sadece sınırlı demekle yetindi.

Instagram Hikayeleri beklenen özelliği nihayet alıyor!

Mağaza sekmesi, yaklaşık iki yıl önce çevrim içi alışverişin tüm zamanların en yüksek seviyelerinde olduğu pandemi sırasında platforma eklendi. Bu, içerik oluşturuculara kullanıcılarla bağlantı kurmanın yeni bir yolunu verirken, markalar ve küçük işletmeler de ürünleri satışa sunarak kullanıcılara akışlarında görünen ürünleri anında satın alma olanağı sağladı.

Tabii en çok merak edilen konulardan biri de Mağaza butonunun nereye konumlandırılacağı oldu. Mağaza sekmesi teste giren kullanıcılardan gelen bilgilere göre ayarlar bölümüne yerleştirildi. Bu da şirketin ilgili özelliği bir nebze olsun geri plana ittiği düşüncelerine neden oldu. Ancak yine de bunun bir test olduğunu ve gerçeğe dönüşmeme ihtimalinin de olduğunu unutmamak gerekiyor.

YORUMLAR
500
Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu! Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu! Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Biseksüel misin?' sorusuna cevap Gökhan Çıra'dan Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Biseksüel misin?' sorusuna cevap Ödül almak için sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin yırtık çorapları dikkat çekti Ödül almak için sahneye çıkan Aleyna Tilki'nin yırtık çorapları dikkat çekti
Kaynak: Shiftdelete

alışveriş, Instagram, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram'dan satış ve alışveriş yapan kullanıcılara kötü haber! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
19:37 Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti
18:48 Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz?
18:28 Samsun'da korkunç olay! 5 çocuğunun annesini kurşun yağdırıp katletti
18:14 Kadın müşterinin evinden iç çamaşırı çalarken balkondan düşen postacı ayağını kırdı
18:03 Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael yanıtladı! Ghezzal ve Redmond derbide forma giyebilecek mi?
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran maaş zammı sözleri: Ciddi şekilde artıracağız
17:52 Zaman yolcusundan çarpıcı iddia! Arınma gecesinde binlerce insanın öleceğini öne sürdü
17:32 Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın
17:21 İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı
17:24 Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 19:54:52. #1.12#
SON DAKİKA: Instagram'dan satış ve alışveriş yapan kullanıcılara kötü haber! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement