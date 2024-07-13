Instagram'ın Yeni Algoritması, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Görünürlüğünü Artırıyor - Son Dakika
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Instagram'ın Yeni Algoritması, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Görünürlüğünü Artırıyor

Instagram\'ın Yeni Algoritması, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Görünürlüğünü Artırıyor

Instagram'ın son algoritma güncellemesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin keşfet sayfasında daha görünür olmalarını sağlıyor. Didijital Kurucusu Dilara Sosyal, yeni algoritmanın içeriklerin hem takipçilere hem de takipçi olmayan kullanıcılara aynı anda gösterilmesini sağlayarak, takipçileriniz etkileşim vermese bile keşfetten verim almanızı ve içeriğinizin milyonlara ulaşmasını sağlayabileceğini belirtti.

13.07.2024 14:12  Güncelleme: 14:18
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Dijital dünyanın dinamik yapısı, sosyal medya platformlarında sürekli güncellemeler ve değişikliklerle şekilleniyor.

Instagram, son güncellemeleriyle birlikte köklü bir algoritma değişikliğine giderek kullanıcılarının keşfet sayfasında daha görünür olmalarını kolaylaştırdı.

Instagram CEO'su Adam Mosseri'nin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, küçük ve orta ölçekli işletmelerin içeriklerinin artık daha fazla öne çıkarılacağı belirtildi.

Didijital Kurucusu Dilara Sosyal, bu yeni algoritma değişikliğinin sadece bununla kalmadığını belirtti, "Yeni algoritma, içeriklerin hem takipçilere hem de takipçi olmayan kullanıcılara aynı anda gösterilmesini sağlayarak, takipçileriniz etkileşim vermese bile keşfetten verim almanızı ve içeriğinizin milyonlara ulaşmasını sağlayabilir." dedi.

Kendi Takipçilerinizden Etkileşim Almanız Önemli

Yeni algoritma değişikliği, etkileşim oranlarında beklenmedik düşüşlere neden olabilir. Örneğin, bir reels veya post paylaştığınızda, keşfete düşmesine rağmen etkileşim oranlarının düşük olduğunu görebilirsiniz. Bunun nedeni, etkileşimlerin hala büyük ölçüde takipçilere bağlı olmasıdır.

Bu durumda, kitlenize değer vermeniz ve onları etkileşimde tutmanız şarttır. Etkileşimlerinizi artırmak için takipçilerinize yönelik özel içerikler üretmeye devam etmelisiniz. Dilara Sosyal, "Kitlenizle aktif olarak etkileşimde bulunmak, onları içeriğinizle bağlamak ve onlara değerli içerikler sunmak, etkileşim oranlarınızı artırmanın anahtarıdır." diyor.

Carousel Gönderilerin Gücü Giderek Artıyor

Yeni algoritma, carousel gönderilere büyük değer veriyor. Reels videolarından aldığınız etkileşimi artık carousel gönderilerden de alabilirsiniz. Bu, içerik stratejinizde carousel gönderilere daha fazla yer vermeniz gerektiği anlamına geliyor. Birden fazla fotoğraf veya video içeren bu gönderiler, kullanıcıların içeriğinizle daha fazla etkileşimde bulunmasını sağlayarak keşfet sayfasında daha üst sıralara çıkmanıza yardımcı olabilir.

Hootsuite tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kullanıcıların %60'ı Instagram'da yeni ürünler ve hizmetler keşfetmek için keşfet sayfasını kullanıyor. Ayrıca, Later tarafından yapılan bir başka araştırma, carousel gönderilerin %1.92'lik ortalama etkileşim oranıyla tekil gönderilere göre daha yüksek etkileşim aldığını ortaya koyuyor. Bu veriler, yeni algoritmanın işletmeler ve içerik üreticileri için sunduğu fırsatları net bir şekilde gösteriyor.

Instagram'ın yeni algoritma değişikliği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve içerik üreticilerinin görünürlüğünü artırarak, daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlıyor. Didijital Kurucusu Dilara Sosyal, bu değişikliklerin işletmeler için büyük fırsatlar sunduğunu ve doğru stratejilerle bu fırsatların değerlendirilebileceğini belirtiyor. Carousel gönderilere ve takipçi etkileşimine önem vererek, yeni algoritmadan en iyi şekilde yararlanmak mümkün.

Muhabir: İzzet AYDIN


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SON DAKİKA: Instagram'ın Yeni Algoritması, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Görünürlüğünü Artırıyor - Son Dakika
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