Instagram, logosunu yeniden değiştirdi ve yazı stili ekledi!

Instagram, geçtiğimiz hafta küçük bir erişim sorunu yaşamıştı. Bu sorunun ardından sosyal medya devinin logosunu değiştirdiği ortaya çıktı. Renklerini daha canlı ve göz alıcı hale getiren platform, logosunu yeniden tazelemeye gitti. Instagram uygulaması, renkli ve canlı logosunu 3D hale getirdi. Platform, aynı zamanda ek olarak yeni bir yazı stili daha ekledi. Peki, logonun son hali ve yeni eklenen yazı stili nasıl? Habere hep birlikte göz atalım.

Instagram, logosunu 3D olarak tasarladı!

Sosyal medya devi Instagram, renkli uygulama logosunu bu sefer 3D olarak tasarladı. Uygulamanın hareket halinde olan 3D tasarımının, ışıklı ve canlı bir görünümü mevcut. Platformun yeni logosunun, kullanıcılar için artık ayrı bir albeni oluşturacağı düşünülüyor.

Instagram's app logo gradient "was reimagined using an innovative 3D modeling process to make it feel illuminated and alive" If you say so, IG https://t.co/NiLzEeuNC1 pic.twitter.com/Io2vuBM5uG — Matt Navarra (@MattNavarra) May 23, 2022

Instagram, yeni 3D logo tasarımı için blog hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Aydınlatma yoluyla, gradyan, pazarlama, logo ve hatta Oluştur modu, çıkartmalar ve Instagram Hikaye halkalarında görüldüğü gibi uygulama içimizdeki keşif anlarını işaret eder. Yeniden tasarlanan gradyanımızın enerjisiyle Instagram deneyimine hayat vermekten heyecan duyuyoruz."

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Instagram yeni yazı stili de getirdi!

Sosyal medya platformu yeni 3D logo tasarımının yanında ek olarak bir de Instagram Sans adını verdiği yeni yazı stili getirdi. Firma, bu yen yazı stili için dünyanın dört bir yanındaki dil uzmanlarıyla birlikte çalıştığını belirtti. Ayrıca bu yazı tipinin tasarımında da sincaplardan ilham aldığını açıkladı.





Instagram Sans'ın grotesk (sıra dışı) olduğunu dile getiren şirket, blog hesabında şu sözleri paylaştı:

"Yazı tipini Arapça, Tayca ve Japonca dahil olmak üzere küresel komut dosyalarına uyarlamak için dünyanın dört bir yanındaki dil uzmanlarıyla ortaklık kurduk. Kendilerini seçtikleri herhangi bir dilde tam olarak ifade etmek için kültürü ileriye taşıyan tüm yaratıcılarımızı ve topluluk üyelerimizi desteklemek istiyoruz."

Sosyal medya platformu ayrıca geçtiğimiz günlerde de haberini yaptığımız reelslerin tam ekran görünümünü getirdi. Instagram bu yeni görünümün daha sade ve içerik olduğunu açıkladı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram'ın yeni 3D logo tasarımını ve yazı stilini beğendiniz mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.