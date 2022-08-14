Instagram bazı çalışanlarına daha az ödeme yapıyor! İşte nedeni

Popüler sosyal medya platformu Instagram, yeni bir skandalla karşı karşıya. Bu ayın başında Instagram başkanı Adam Mosseri Londra'ya taşındı. İddialara göre platformun ana şirketi Meta ise Londra'daki ofislerine daha fazla işçi almak istiyor. Ancak bunun sonucunda Londra'daki çalışanlar, San Francisco'daki meslektaşlarından daha az maaş alacak.

Instagram'ın Londra'daki çalışanları daha az maaş alıyor

Bu ayın başında Instagram başkanı Adam Mosseri, Londra'ya taşındı. Ana şirket Meta'dan bir sözcüye göre Mosseri'nin bu transferi, Mosseri'nin 'küresel doğasından' kaynaklanıyor. Ayrıca sözcü, Londra'nın şirketin ABD dışında en büyük mühendislik merkezi olduğunu belirtti. Ek olarak özel bir Instagram ekibinin olduğunu de söyledi.

İddialara göre ise Mosseri, Londra'daki ofislerine daha fazla personel işe almak istiyor. Buna rağmen Londra'da işe alınan herhangi bir personel, San Francisco'daki meslektaşlarından daha az ücret alma ihtimaliyle karşı karşıya.

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Bu ücret eşitsizliğin nedenleri arasında ise ABD'deki teknoloji uzmanları için abartılan istekle eşleştirilmiş daha yüksek bir hayat maliyeti yer alıyor. Bununla birlikte Meta geneline bakıldığı zaman San Francisco merkezli işçilerin daha fazla para kazandığı ortaya çıkıyor

Bir çalışan inceleme sitesinin verilerine göre, Meta'nın Londra'daki ortalama ürün yöneticisi 146.605 dolar maaş alıyor. Aynı verilere göre şirketteki ürün tasarımcıları da yılda ortalama 115.150 dolar maaş alıyor. San Francisco'da geçtiğimiz yıl işe başlayan üç ürün yöneticisi ise 180 bin ile 210 dolar arasında ödeme aldı. İş gücü verilerine göre ise 2022'de işe başlayan bir ürün tasarımcısı 185.792 dolarlık bir taban maaş aldı.

Londra ve San Francisco'da yer alan teknoloji şirketleri için bir işe alım hizmeti olan Talentful'un başı Chris Abbass, maaş eşitsizliğinin olağan dışı olmadığını söyledi. "Teknoloji uzmanlarına yönelik enflasyon ve talep, tüm coğrafyalarda maaşları artırıyor. Ancak Londra ve San Francisco arasında hala büyük bir fark var."

Yaşam maliyeti de ücret eşitsizliğinde önemli rol oynuyor. San Francisco, dünyanın en pahalı 14. şehri oldu. Londra ise yaşam maliyeti bakımından en pahalı 40. şehir olarak yer alıyor. Ayrıca yerel halk dahi San Francisco'da finansal olarak rahat olmak için 1.7 milyon dolara gerek olduğunu belirtiyor. Zengin olmak için ise 5.1 milyon dolara ihtiyacınız olduğunu iddia ediyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Instagram, maaş eşitsizliği konusunda haklı mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!