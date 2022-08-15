AMD ve NVIDIA şokta! Intel ARC ekran kartlarının fiyatı ortaya çıktı - Son Dakika
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AMD ve NVIDIA şokta! Intel ARC ekran kartlarının fiyatı ortaya çıktı

15.08.2022 23:56
AMD ve NVIDIA şokta! Intel ARC ekran kartlarının fiyatı ortaya çıktı

Intel tarafından geliştirilen ve yakın zamanda satışa sunulması beklenen ARC A750 ve ARC A770 ekran kartlarının fiyatı ortaya çıktı.

Yıllardır AMD ve NVIDIA'nın rekabet içerisinde olduğu ekran kartı pazarında artık yeni bir oyuncu var. Intel, ARC serisi kartlarını bu yıldan itibaren pazara süreceğini açıkladı. Üstelik bunları direkt olarak pazardaki oyuncuların karşısına konumlandırdı. Bugün ise ARC A750 ve ARC A770 fiyatı ortaya çıktı.

Intel ARC A750 ve ARC A770, fiyatı ile rakiplerini geride bırakacak!

Intel tarafından geçtiğimiz temmuz ayında yapılan paylaşımda nesil ARC A750 ekran kartının performansı ile RTX 3060'ı geride bıraktığı söylendi. Buna ek olarak, bugün ortaya çıkan ARC A750 ve ARC A770 modellerinin fiyatı, bu kartların en çok satan olmasını sağlayabilir.

AMD ve NVIDIA şokta! Intel ARC ekran kartlarının fiyatı ortaya çıktı

NVIDIA şu anda RTX 3060'ı global pazarda 400 dolar civarına satıyor. Intel'in ise pazara yeni dahil olduğu için bir zamanlar AMD'nin uyguladığı politikayı izleyerek ARC A750'yi 350 doların biraz üzerinde satışa sunması bekleniyordu.

Intel Arc Pro ekran kartlarını tanıttı

Fakat bunun yerine 299 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunacağı ortaya çıktı. Hatta RTX 3070 rakibi olan ARC A770 ekran kartının fiyatının da 419 dolar olacağı söyleniyor. Bu da hem fiyatların yüksek olduğunu düşünen hem de RTX 3060 fiyatına RTX 3070 performansı almak isteyen kişilerin aklını çelecektir.

Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan performans testlerine yakından bakacak olursak, 2560×1440, yani 2K çözünürlükte yapıldığını görüyoruz. Buna göre Intel'in yeni ekran kartı ARC A750, RTX 3060'ı ortalama yüzde 15 gibi bir oranla geride bırakmayı başarıyor. Fakat önemli bir detay olarak, bu testlerde DLSS benzeri özellikler aktif edilmediği için aslında NVIDIA'nın bir kolu arkada dövüştüğünü söyleyebiliriz.

Bu durumda ARC A750'nin ise CS: GO benzeri yüksek grafik performans istemeyen oyunlarda çok rahat 4K 120/144 Hz oynatabileceğini de söyleyebiliriz. Fakat her iki kartın da AAA sınıfı oyunlar için temel olarak 1080p yani Full HD çözünürlüğü hedeflediğini belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Intel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji AMD ve NVIDIA şokta! Intel ARC ekran kartlarının fiyatı ortaya çıktı - Son Dakika

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