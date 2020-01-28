Inter, Eriksen'i transfer etti - Son Dakika
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Inter, Eriksen'i transfer etti

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i kadrosuna kattı.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'i kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Eriksen'in Inter'in yeni futbolcusu olduğu belirtilerek, 27 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2024'e kadar sürecek 4,5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.


Mavi-siyahlı kulüp, transferi Eriksen'in Milano kentinin dünyaca ünlü La Scala Operası'nda çekilmiş fotoğraflarıyla duyurdu.


Bu arada, Eriksen'in 24 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Tottenham Hotspur'dayken 23 numaralı formayı giyen Eriksen'in 24'ü tercih etmesinin kariyerinde yeni bir adıma geçiş olarak yorumlamasından kaynaklandığı basına yansıdı.

Eriksen, transferinin duyurulmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Buraya gelmek için sabırsızlanıyordum. Çok heyecanlıyım. Inter'in yeni oyuncusu olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kulüp açıklamasında, transferin mali detayları paylaşılmazken, İtalyan basını bu transferin 20 milyon avroya gerçekleştiğini yazdı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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