Inter ve Juventus, ligdeki erteleme maçlarını kazandı - Son Dakika

Inter ve Juventus, ligdeki erteleme maçlarını kazandı

07.04.2021 22:17
Inter ve Juventus, ligdeki erteleme maçlarını kazandı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle daha önce ertelenen iki maç bugün oynandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle daha önce ertelenen iki maç bugün oynandı.

Lig lideri Inter, 28. hafta mücadelesinde Sassuolo'yu Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.

Mücadeleye hızlı giriş yapan ev sahibi takım, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nın 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 67. dakikasında Arjantinli Lautaro Martinez, Inter adına skoru 2-0'a taşıdı. Konuk Sassuolo'da Hamed Traore 85. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1.

Mücadelede başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Inter, bu maçı da kazanarak ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

71 puanla zirvede yer alan mavi-siyahlı takım, en yakın rakibi Milan ile puan farkını 11'e yükseltti ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde etti.

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Ligin 3. hafta maçında Juventus, Napoli'yi Torino'daki Allianz Stadı'nda konuk etti.

Mücadelenin 13. dakikasında Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'u 1-0 üstün duruma getirdi.

İlk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçilirken, ikinci yarının 73. dakikasında Arjantinli Paulo Dybala, siyah-beyazlılar adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

90.dakikada Napoli'nin kazandığı penaltı atışını gole çeviren Lorenzo Insigne, maçın skorunu 2-1 olarak tayin eden golü attı.

Bu sonuçla Juventus, puanını 59'a yükseltti ve yeniden 3. sıraya çıktı. Siyah-beyazlı takım, lider Inter'in 12 puan gerisinde bulunuyor.

Bu arada, Kovid-19'u yeni atlatan milli futbolcu Merih Demiral, maç kadrosunda yer alsa da bu mücadelede forma giymedi.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Inter ve Juventus, ligdeki erteleme maçlarını kazandı - Son Dakika Spor


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