Son Dakika Haberleri: İnternet Dolandırıcılarına Operasyon

İnternet Dolandırıcılarına Operasyon

1 saat önce

Mersin'de açtıkları sahte hesaplarla internet üzerinden kampanyalar düzenleyip vatandaşları bankadan arıyormuş gibi '0850' ile başlayan numaralardan arayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İnternet Dolandırıcılarına Operasyon, System.String[]
Mersin'de açtıkları sahte hesaplarla internet üzerinden kampanyalar düzenleyip vatandaşları bankadan arıyormuş gibi '0850' ile başlayan numaralardan arayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açtıkları sahte hesaplarla vatandaşları internet üzerinden dolandırdıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, Adana, Mersin ve Tarsus ilçesinde elde ettikleri banka hesaplarını ofis olarak kullandıkları bir evde topladıklarını ve faaliyetlerini de bu evden yönettiklerini belirleyen polis, sabahın erken saatlerinde Özel Hareket Şubesi ekiplerinin desteğinde operasyon düzenledi. Operasyonda, F.G, D.Y, İ.K, S.K ve M.U yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 3 adet hafıza kartı, bir adet 'call center' olarak kullanılan mikrofonlu kulaklık ile çok sayıda banka ve sim kartı ele geçirildi. Şüphelilerden M.U'nun 13 suçtan arandığı, ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edilirken, zanlının ülke genelinde phishing (oltalama) yöntemi ile bir çok kişinin hesabındaki paraları kendi hesabına aktardığı belirlendi.

Zanlıların, açtıkları sahte hesaplarla internet üzerinden 'çekiliş ve kredi' kampanyası gibi kampanyalar düzenleyip vatandaşları bankadan arıyormuş gibi '0850' ile başlayan numaralardan arayarak dolandırdıkları ileri sürüldü.

'Nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U ve D.Y tutuklanırken, iki kişi adli kontrol kapsamında, yaşı küçük bir kişi de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
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