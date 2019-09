İnternet'ten sipariş edilen Fiat 500 Dolcevita Türkiye'de!

CARMEDYA.COM - Otomotiv dünyasının ikonik siması Fiat 500'ün cabrio gövdeli yepyeni özel serisi Dolcevita, Türkiye'deki otomobil severlerle buluşmaya hazırlanıyor.







Ülkemize sadece sınırlı sayıda gelecek olan Fiat 500 Dolcevita, kısa bir süre için Fiat'ın online rezervasyon kanalı online.fiat.com.tr üzerinden ön sipariş ile rezerve edilebilecek. Rezervasyonlarını tamamlayan kullanıcılar, internet üzerindeki adımları tamamlayarak Fiat bayilerinde Dolcevita'ya sahip olabilecek. 500 Dolcevita, Eylül ayından itibaren, online rezervasyona özel 179 bin 900 TL anahtar teslim fiyatı ile yeni sahiplerini bekliyor olacak.







Geçtiğimiz yıllarda Riva, Anniversario, Collezione gibi özel serilerle farklı tarzlara ve zevklere hitap eden ikonik model Fiat 500, bu kez cabrio gövdeli Dolcevita özel serisi ile Türkiye'deki otomobil severlerle buluşmaya hazırlanıyor. İtalyan Riveriası'nın şezlonglarından ve plaj şemsiyelerinden esinlenen mavi beyaz renklerdeki çizgili tentesi, kırmızı-beyaz-kırmızı gövde çizgisi ve bulut beyazı rengiyle Fiat 500 Dolcevita, 1.2 litrelik 69 HP gücündeki benzinli motor ve DualogicTM (otomatik) vites seçeneği ile sunulacak. Eylül ayından itibaren online.fiat.com.tr sitesinde ön siparişe açılacak olan Fiat 500 Dolcevita, online rezervasyona özel olarak 179 bin 900 TL fiyat ile satışa sunulacak.







Altan Aytaç, "Fiat markası olarak Türkiye'de kullanıcıların teknoloji alışkanlıklarını yakından takip ediyor; gerek modellerimizde gerekse satış kanallarımızda teknolojiyi kullanmaya önem veriyoruz. Bu kapsamda, Fiat adına bir ilki gerçekleştirerek özel bir model olan Fiat 500 Dolcevita'yı online rezervasyon sistemimiz üzerinden ön siparişe açtık. Türkiye'ye sınırlı sayıda getireceğimiz bu özel seri için, online rezervasyon sistemimiz üzerinden sadece ön sipariş toplayacağız. Takibinde güçlü bayi teşkilatımız üzerinden satış işlemlerini tamamlayacağız. Bu süreçte online.fiat.com.tr rezervasyonunu yapanlar, internet üzerindeki adımları tamamlayıp, bayilerimize gelerek tüm satış işlemlerini gerçekleştirebilecek ve Dolcevita'ya sahip olma ayrıcalığına erişecek" dedi.







60'lı yılların İtalyası, 500 tasarımıyla birleşti



İtalyanca'da "Tatlı Hayat" anlamına gelen Dolcevita özel serisi, lüksü İtalya'nın altın çağı olan 1960'lı yılların cazibe ve şıklığı ile birleştiriyor. İtalyan Riveria'sının şezlonglarından ve plaj şemsiyelerinden esinlenen renkli çizgili tentesiyle ilk bakışta dikkatleri üzerine çeken Fiat 500 Dolcevita, şık ahşap ön paneli ve yelken dünyasını anımsatan fildişi deri koltuklarıyla eşsiz bir tasarıma sahip olduğunu kanıtlıyor. Krom kaput çıtası ve aynalarda bulunan krom detaylarıyla da göz dolduran Dolcevita'da, 16" beyaz elmas kesim alaşımlı jantlar bulunuyor. Ayrıca bu eşsiz tasarım, aracın yan çıtasında yer alan 500 arması ve arkasındaki el yazısı Dolcevita logosuyla sürdürülüyor. Fiat 500 Dolcevita'da bulunan 1.2 litrelik 69 HP gücündeki motora DualogicTM (otomatik) şanzıman eşlik ediyor.



