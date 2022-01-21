Üye Girişi
İNTİHAR EDEN DAMLA'YA TACİZLE SUÇLANAN KOMŞUSU EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

İNTİHAR EDEN DAMLA'YA TACİZLE SUÇLANAN KOMŞUSU EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

21.01.2022 11:18

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kendini iple asarak yaşamına son veren Damla Demir'e (16) ait telefonda komşusu M.K.'ye (56) yönelik cinsel taciz suçlamaları görüldü.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kendini iple asarak yaşamına son veren Damla Demir'e (16) ait telefonda komşusu M.K.'ye (56) yönelik cinsel taciz suçlamaları görüldü. Damla'nın tırnaklarından alınan doku örnekleri ile DNA'sı da eşleşen M.K. soruşturma kapsamında tutuklandı. 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ile 'taksirle ölüme neden olma' suçlarından hakkında hapis cezası istenen M.K. ikinci duruşmada ise ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Olay, 20 Mayıs 2021'de Kilimli ilçesi, Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Damla Demir, evinde kendini iple asarak yaşamına son verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında Damla'nın telefonu incelendi, tırnaklarından da doku örnekleri alındı. Savcılık, cep telefonu incelemesinde genç kızın intiharıyla ilgili not yazdığını tespit etti. Demir, komşuları M.K.'nin kendisine tacizde bulunduğunu anlattığı notta "Bir kere öpeceğim deyip kolumdan tuttu. Çok korktum ve bırakmasını söyledim. O yere oturdu, beni çekti. Ben onu itip, eve geçtim. Kimselere bir şey çaktırmayıp, odama geçtim, ağladım. Benden büyük yaşlı, sapık. Biliyorum ilk başta diyeceksiniz ne falan filan. O zaman eşi yoktu. Eşi der; o senin ağabeyin, seni kızı gibi görüyor ama kime inandıracağım kendimi. Zaten böyle giderse ben kendimi öldüreceğim. Sizi çok seviyorum. Ben eşine ihanet edemem, yüzüne bakamam" yazdığı görüldü.

KOMŞUNUN MESAJLARI DA DOSYAYA GİRDİ

Demir'in tırnaklarından alınan DNA örneklerinin komşusu M.K. ile uyuşmasıyla şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı. M.K.'nin cep telefonu da savcılık tarafından incelemeye alındı. M.K.'nin telefonuna 'Aşkım Damla' olarak kayıt ettiği genç kıza "Canımın içi özledim seni. Günaydın fıstık. Kızım gel de sana sigara vereyim. Aşkım seni özlüyorum. Ablan gelmeden gel canım, seni özledim. Seni kızım diye çok sevdim, gelmezsen bir daha konuşmam. Kalbini kırdıysam, özür dilerim" gibi mesajlar attığı ortaya çıktı.

M.K. hakkında iddianame hazırlayan savcı, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verilen M.K.'nin ikinci duruşmasında ifadesi alınması kararlaştırıldı. 18 Ocak'ta görülen duruşmada suçlamaları reddeden M.K.'ye ev hapis hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

'ADALET İSTİYORUM'

Damla'nın ailesi karara itiraz edip, üst mahkemeye dilekçe verdi. Abla Yağmur Demir, kardeşinin taciz sonucu bunalıma girdiğini belirterek "Olay günü işteydim. Neden olduğu pek bilinmiyordu. Otopsi, telefon kayıtları araştırılırken notları bulundu. Kardeşim cinsel tacize uğradığına dair notlar bırakmış. Kardeşimin tırnaklarında doku örnekleri bulundu. Bunların komşumuza ait olduğu ortaya çıktı. Adam tutuklandı ve ikinci duruşmada serbest bırakıldı" dedi.

Kararın kendilerini şok ettiğini ifade eden Demir, haklarını sonuna kadar arayacaklarını vurgulayarak "Kadınlar, taciz ve tecavüz ediliyor. 'Benim kardeşim toprağa girdi sesi çıkmıyor' diye kimse ezemez. Ablası olarak her şekilde savunacağım. Adalet istiyorum. O adam 'bakın taciz ettim, elimi kolumu sallayarak geziyorum' diye yürümesini istemiyorum" diye konuştu.

'YAPMADIYSA TIRNAKLARINDA NİYE DOKUSU ÇIKTI'

Baba Özcan Demir de sanığın en ağır şekilde ceza alması gerektiğini söyledi. Kararın aile olarak kendilerini yıktığını belirten Demir "Mahkemeye çıktık. Orada suçlamaları kabul etmedi. Cezasını çekmesini talep ettim. Onu niye serbest bıraktılar? Benim içim yandı. Kızımın tırnaklarından dokuları çıktı. Yapmadım diyor ama niye tırnaklarında dokusu çıktı? Bu adam, niye serbest bırakıldı? Ev hapsi verildi, şimdi evinde duruyor. Dilekçe verdim, serbest bırakılmasına itiraz ettim. Tutuklanmasını ve cezasını çekmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İNTİHAR EDEN DAMLA'YA TACİZLE SUÇLANAN KOMŞUSU EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ
İNTİHAR EDEN DAMLA'YA TACİZLE SUÇLANAN KOMŞUSU EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ
İNTİHAR EDEN DAMLA'YA TACİZLE SUÇLANAN KOMŞUSU EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ
İNTİHAR EDEN DAMLA'YA TACİZLE SUÇLANAN KOMŞUSU EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ
İNTİHAR EDEN DAMLA'YA TACİZLE SUÇLANAN KOMŞUSU EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ
İNTİHAR EDEN DAMLA'YA TACİZLE SUÇLANAN KOMŞUSU EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ
İNTİHAR EDEN DAMLA'YA TACİZLE SUÇLANAN KOMŞUSU EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ
İNTİHAR EDEN DAMLA'YA TACİZLE SUÇLANAN KOMŞUSU EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

YORUMLAR
500

Damla Demir, Zonguldak, Taciz, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNTİHAR EDEN DAMLA'YA TACİZLE SUÇLANAN KOMŞUSU EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı         
15:10
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü         
13:12
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
15:09 Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
14:39 Hemşire Ömür'ü öldüren saldırgan 2009'da eniştesini vurmuş, 10 yıl hapis yatmış
14:38 Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur
14:34 Burak Elmas'tan gündem olacak itiraf! Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını nasıl yaptığını anlattı
14:30 Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!
14:28 Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek
14:27 Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Sıkılmak sadist davranışları tetikliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 15:32:36. #1.12#
SON DAKİKA: İNTİHAR EDEN DAMLA'YA TACİZLE SUÇLANAN KOMŞUSU EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement