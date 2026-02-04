İntihar Girişimi Engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İntihar Girişimi Engellendi

İntihar Girişimi Engellendi
04.02.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta bir yaşlı kadın köprüden atlayarak intihar etmek istedi, son anda kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprüden atlayarak hayatına son vermek isteyen yaşlı kadın bir vatandaş tarafından son anda durduruldu. Yaşlı kadın eve gitmek istemediğini belirttiği polis ekiplerine 'Beni huzurevine ya da kadın sığınma evine götürün' dedi.

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1001 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüteç yardımıyla yürüyebilen ve isminin Gülseren Y. (62) olduğu öğrenilen kadın, Sarı Köprü altında bulunan iskeleden Manavgat ırmağına atlamak istedi. Olay yerinin yakınında bulunan bir kitapevi sahibi durumu fark ederek yaşlı kadının yanına gitti. Kitabevi sahibi Devrim Çetin son anda yaşlı kadını tutarak ırmağa düşmekten kurtardı.

Eve gitmek istemediğini söyledi

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese gelen 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadının sağlık durumunu kontrol ettikten sonra kadını evine götürmek istedi. Evine gitmek istemediğini belirten Gülseren Y., evinde huzuru olmadığını belirterek "Beni huzurevine ya da kadın sığınma evine götürün. Kuru ekmeğe bile razıyım" dedi.

"Son anda yakaladım"

Ayağından birkaç kez ameliyat geçirdiğini belirten Gülseren Yüzeroğlu, polis ekip aracına bindirilerek polis karakoluna götürüldü. İşyerinde çalışırken yanına 2 çocuğun geldiğini, ellerindeki telefonu bana uzatarak ırmak kenarındaki kadının "Telefonla polis ve gerekli yerleri arasın ben atlayacağım, yaşamak istemiyorum' dediğini belirten kitapevi sahibi Devrim Çetin "Kafamı kaldırıp baktığımda suya girdiğini ayaklarının ıslandığını gördüm. Hemen fırladım ve kendisini suya bırakırken son anda yakaladım. Polis ve sağlık görevlileri gelip teyzeyi götürdü" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Manavgat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar Girişimi Engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:52:46. #7.11#
SON DAKİKA: İntihar Girişimi Engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.