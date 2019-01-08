Son Dakika Haberleri: İntihar Girişiminde Bulunan Şahıstan İzleyenlere Tepki: "Eğlence Çıktı Size, Keyfiniz Güzel"

İntihar Girişiminde Bulunan Şahıstan İzleyenlere Tepki: "Eğlence Çıktı Size, Keyfiniz Güzel"

1 saat önce

İntihar girişiminde bulunan şahıstan izleyenlere tepki: "Eğlence çıktı size, keyfiniz güzel"AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde intihar etmek için beş katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, kendisini cep telefonları ile görüntüleyen vatandaşlara "Eğlence çıktı size, keyfiniz güzel vallahi" diye...

İntihar girişiminde bulunan şahıstan izleyenlere tepki: "Eğlence çıktı size, keyfiniz güzel"

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde intihar etmek için beş katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, kendisini cep telefonları ile görüntüleyen vatandaşlara "Eğlence çıktı size, keyfiniz güzel vallahi" diye tepki gösterdi.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; elindeki bıçakla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi karşısındaki beş katlı bir apartmanın çatı katına çıkan Y.K'yı gören vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde hemen önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimali üzerine şişme branda açtı. Elindeki bıçakla çatıda bekleyen Y.K aşağıda kendini cep telefou ile görüntüleyen vatandaşlara "Eğlence çıktı size, keyfiniz güzel vallahi" diye seslendi.
Polis ekipleri yarım saat şahsı ikna etmeye çalıştı. Y.K'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri çatıdaki Y.K'yı kolundan tutarak güvenli yere çekti. Polis ekipleri eşliğinde aşağıya indirilen Y.K gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.K., ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3. Sayfa
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