Son Dakika Haberleri: İntihara Kalkışan Kişiyi, Boşanma Aşamasındaki Eşi İkna Etti

İntihara Kalkışan Kişiyi, Boşanma Aşamasındaki Eşi İkna Etti

40 dakika önce

ADIYAMAN'da, eşinden boşanma aşamasında olan M.Y. (40), 4 katlı binanın terasına çıkarak intihara kalkıştı.

İntihara Kalkışan Kişiyi, Boşanma Aşamasındaki Eşi İkna Etti, System.String[]
ADIYAMAN'da, eşinden boşanma aşamasında olan M.Y. (40), 4 katlı binanın terasına çıkarak intihara kalkıştı. M.Y.'yi, olay yerine gelen eşi ikna etti.

Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan M.Y. iddiaya göre bunalıma girdi. 4 katlı binanın terasına çıkan M.Y. intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin tüm çabalarına rağmen M.Y. ikna olmadı. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine M.Y.'nin eşini getirdi. Eşi, M.Y. ile konuşarak kısa sürede ikna etti. Terastan inen M.Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polisler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:26 Kaynak: DHA

Polis, Adıyaman, Güncel
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