İntizar : Cahilim, Toyum, Çocuk Ruhluyum

Bir süredir sahnelerden uzak kalan ve bu suskunluğunu muhteşem bir konserle bozan İntizar, ''2018 benim için özellikle müzikal anlamda şahane bir yıldı. Bu akşam çok eğlenelim. Arzu ettiğiniz peçetelere yazmanıza gerek yok. Bağırın, çağırın ben sizi duyarım. Biliyorsam söylerim. Bilmiyorsam da bildiğim bir şarkıyla gönlünüzü alırım.'' diyerek konserinin açılışını yaptı.

''Bir damlacık canımla, kalbimin gücünün yettiğince şarkılar yazdım. Hiç bir şey yazmamış gibi, hiç bir şey yapmamış gibi hala amatörüm, hala çocuk ruhluyum, cahilim, toyum... Bağışlayın. Hatam olursa affedin olur mu? Ayrılmayın olur mu sevdiklerinizden. Ayrılacak noktaya gelirseniz tutun bir yerinden. Gurur yapmayın... Çırpının... Kapısına yatın, kapıyı kilitleyin... Ne yaparsanız yapın ama ayrılmayın sevdiklerinizden...'' sözleri ile manalı bir açıklama yaptıktan sonra ''Kal Benim İçin'' şarkısını seslendiren başarılı sanatçı İntizar, performansıyla dakikalarca alkışlandı.

Söylediği her slow parçanın ardından ''Çıldıracağız bekleyin'' diyerek müzikseverleri heyecanlı bir bekleyişe iten İntizar, konserinin ikinci bölümünde ritmi yükselterek hayranlarını coşturmayı başardı. Özellikle potbori şeklinde seslendirdiği anonim eserlerle Jolly Joker Beyoğlu'nu şenlim yerine çeviren başarılı sanatçı, konserinin sonlarına doğru ''Arka Mahalle'' ile Ahmet Kaya'yı anmayı da ihmal etmedi. ''O hayatımda duyduğum, dinlediğim en özel seslerden biriydi. Ne kadar acıdır ki; bazı insanların kıymetini yitirince anlıyoruz.'' sözleri ile göğe selam yollayan İntizar, bir sonraki şarkısına geçmeden önce de manalı bir açıklamaya imza attı. ''Aranızda gerçekten aşık olan var mı?'' diyerek mikrofonu seyircilere yönelten başarılı sanatçı, müzikseverlerden yanıt alamayınca, ''Arzu etmek ve beğenmekle aşkı çok karıştırıyorlar. Çok kolay erişiyoruz bir çok şeye. Ben bir şeye erişmek istediğimde hakkımı istiyor bile olsam bazen dileniyorum. Utanıyorum. O kadar kolay ulaşamıyorum... Çabuk seviyorum evet ama aşk bambaşka bir şey. Meraktır aslında biraz da aşk. Çılgın bir merak.'' diyerek ''Şinanari'' ile müzikseverleri yeniden coşturdu.

Konserinin son bölümünde hayranlarına çok özel bir de sürpriz yapan İntizar, yeni yazdığı şarkısını İlk kez Jolly Joker Beyoğlu'nda seslendirdi. ''Kayıt almayacağınıza güveniyorum. Ne olur beni mahcup etmeyin.'' diye ricada bulunduktan sonra yeni şarkısını seslendirerek hayranlarının gönüllerini fetheden İntizar, sahne orucunu bozduğu konserde enerjisi ve performansı ile yüzlerce hayranından tam not almayı başardı.

Tercih ettiği sahne kostümleriyle de ilgi odağı olmayı başaran İntizar, özellikle ikinci bölümde giydiği deri mont ve pantOlon ile popun efsane ismi Micheal Jackson'a benzetildi.

Öte yandan sahnesinde Elif Kaya'yı da ağırlayan İntizar, genç müzisyenle mini bir de düete imza atarak geceye ayrı bir renk kattı.