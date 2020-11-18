Son dakika haberi... (MANAGUA)- Iota Kasırgası, Nikaragua'yı Vurdu: 2 Ölü - Son Dakika

Son dakika haberi... (MANAGUA)- Iota Kasırgası, Nikaragua'yı Vurdu: 2 Ölü

18.11.2020 12:37

Son dakika haberi: - Iota Kasırgası, Nikaragua'yı vurdu: 2 ölü Iota Kasırgası'nın vurduğu Nikaragua'da, en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklanırken; aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel baskınlarında 48 bin kişinin evinden olduğu ve birçok bölgede önemli maddi hasarlar meydana geldiği bildirildi.

- Iota Kasırgası, Nikaragua'yı vurdu: 2 ölü

MANAGUA - Iota Kasırgası'nın vurduğu Nikaragua'da, en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklanırken; aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel baskınlarında 48 bin kişinin evinden olduğu ve birçok bölgede önemli maddi hasarlar meydana geldiği bildirildi.

Kasırga sezonu devam ederken; geçtiğimiz haftalarda Eta Tropik Fırtınası'nın vurduğu Orta Amerika ülkeleri, bu kez de Iota Kasırgası ile mücadele ediyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından daha önce yapılan açıklamada, Iota Kasırgası'nın hızının saatte 257 kilometreye ulaşması ve kategori 5 seviyesinde Orta Amerika'yı vurması beklendiğini aktarılmıştı. Fırtına sezonunun en güçlü kasırgası olarak ifade edilen Iota Kasırgası, Pazartesi günü Honduras ve Nikaragua'ya ulaştı; dün ise tropikal bir fırtınaya dönüşerek Nikaragua'nın Puerto Cabezas kentinin yaklaşık 45 kilometre güneyinde karaya çıktı.

Nikaragua Hükümeti, dün aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel baskınlarında 48 bin kişinin evinden olduğunu ve birçok bölgede önemli maddi hasarlar meydana geldiğini bildirdi.

Nikaragua Başkan Yardımcısı Rosario Murillo, dün öğleden sonra yaptığı açıklamada, 11 ve 8 yaşlarındaki 2 kardeşin, Solera Nehri'ni geçmeye çalışırken boğularak hayatlarını kaybettiklerini açıkladı. Murillo, kurtarma ekiplerinin cesetleri aramak için bölgeye gönderildiğini fakat bölgedeki yoğun sel nedeniyle ulaşım kısıtlandığı için bölgeye ulaşmakta güçlük çektiklerini bildirdi. Murillo yaptığı açıklamada ayrıca, acil servislerde 33 bin kişinin görevlendirildiğini kaydederek; ülkenin Karayip kıyısındaki kırmızı alarmın, ülkenin geri kalanı için ise sarı alarmın bugün de devam edeceğini duyurdu.

Nikaragua'nın Acil Durum Yönetimi Ajansı Müdürü Guillermo Gonzalez de açıklamada bulunarak; kıyıdan gelen ilk raporların devrilmiş ağaçlar, elektrik direkleri ve evlerden ve işyerlerinden sıyrılan çatıları içerdiğini söyledi. Gonzalez, Iota Kasırgası sırasında 40 binden fazla insanın barınaklarda olduğunu açıkladı.

Iota'nın, Atlantik bölgesindeki kasırga sezonunun 30. fırtınası olduğunu açıklanırken; kasırga sezonunun 30 Kasım'da sona ermesi beklendiği de ifade edildi.

Son dakika haberi... (MANAGUA)- Iota Kasırgası, Nikaragua'yı Vurdu: 2 Ölü
Son dakika haberi... (MANAGUA)- Iota Kasırgası, Nikaragua'yı Vurdu: 2 Ölü
Son dakika haberi... (MANAGUA)- Iota Kasırgası, Nikaragua'yı Vurdu: 2 Ölü
Son dakika haberi... (MANAGUA)- Iota Kasırgası, Nikaragua'yı Vurdu: 2 Ölü
Son dakika haberi... (MANAGUA)- Iota Kasırgası, Nikaragua'yı Vurdu: 2 Ölü
Son dakika haberi... (MANAGUA)- Iota Kasırgası, Nikaragua'yı Vurdu: 2 Ölü

Nikaragua, Kasırga, Eta, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... (MANAGUA)- Iota Kasırgası, Nikaragua'yı Vurdu: 2 Ölü - Son Dakika


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