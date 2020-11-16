Iota'nın Orta Amerika'yı 4. kategoride vurması bekleniyor - Son Dakika

Iota'nın Orta Amerika'yı 4. kategoride vurması bekleniyor

16.11.2020 09:39
Iota'nın Orta Amerika'yı 4. kategoride vurması bekleniyor, System.String[]

Orta Amerika'da Eta'nın vurduğu bölgelere doğru ilerleyen Iota kasırgasının, 4. kategoriye yükselmesi öngörülüyor.

Orta Amerika'da Eta'nın vurduğu bölgelere doğru ilerleyen Iota kasırgasının, 4. kategoriye yükselmesi öngörülüyor.

Iota'nın karaya inmesi beklenen Nikaragua ve Honduras'ın deniz seviyesine yakın kesimlerinde tahliyeler yapılırken, Nikaragua'da yağmur ve rüzgar pazar gecesinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Pazar günü kasırgaya dönüştükten sonra hızla güç kazanan Iota, bugün 3. kategoriye yükseldi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Iota'nın bugün geç saatlerde Orta Amerika'ya ulaştığında 4. kategoriye yükselmiş olabileceği uyarısında bulundu.

Merkez, Iota'nın bu sabah itibarıyla maksimum rüzgar hızının saatte 205 kilometreye ulaştığını da bildirdi.

Honduras'ta pazar gecesine kadar 63 bin 500, Nikaragua'da yarısı çocuk 1500 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Eta kasırgası nedeniyle kasım ayı başında 150'si Guatemala'da olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde 200 kişi yaşamını yitirmişti. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde de Eta kasırgasının yol açtığı şiddetli yağışlarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Nikaragua, Honduras, Eta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iota'nın Orta Amerika'yı 4. kategoride vurması bekleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor Caner Erkin, Rıdvan Dilmen'i geçerek milli takımda en çok asist yapan 7. oyuncu oldu "Ekmek yoksa pasta yesinler" sözüyle hafızalara kazınan Kraliçe Marie Antoinette'in ayakkabısı rekor fiyata satıldı Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacılardan 100 dolar almışlar Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 16-22 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 16-22 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor?         
09:51
İYİ Parti'den ihraç edilmesi beklenen Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddia edildi İYİ Parti'den ihraç edilmesi beklenen Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddia edildi         
09:35
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
İstanbul'un göbeğinde şüpheli paket alarmı! Vatandaşların paketin fünye ile patlatılmasıyla rahat bir nefes aldı İstanbul'un göbeğinde şüpheli paket alarmı! Vatandaşların paketin fünye ile patlatılmasıyla rahat bir nefes aldı         
09:04
Tadını beğendiği istiridye mantarını üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Tadını beğendiği istiridye mantarını üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:28
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Yaşlı adam tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu Yaşlı adam tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu         
00:26
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar         
21:16
Pandeminin başında Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu         
20:06
İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı         
17:05
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 09:59:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Iota'nın Orta Amerika'yı 4. kategoride vurması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei