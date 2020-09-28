İpekyolu Belediyesi spor akademisi açtı

Van'ın İpekyolu Belediyesi çocuklara ve gençlere yönelik spor akademisi açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce daha önce ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik farklı spor branşlarında verilen eğitimler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulmuştu.

Yeni normal sürecin başlamasıyla, gençlerin sporla ilgilenmeleri ve profesyonel anlamda eğitim almaları için maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyularak Karşıyaka Mahallesindeki spor kompleksinde çalışmalar yeniden başladı.

Hizmete açılan akademi de ilk etapta kendi alanında yetkin eğitmenler tarafından 10-14 yaş aralığındaki çocuklara basketbol ve futbol alanlarında eğitim verilecek.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gençlerin spora yönlendirilmelerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Spor akademimizi çok önemsiyoruz. İlçemizdeki gençlerimiz, çocuklarımız için güzel faaliyetler programlayacağız. Bulunduğumuz hafta Avrupa Spor Haftası. Bu haftada çocuklarımız, gençlerimiz olabildiğince etkinlik yapsın. Spor, hem ruh sağlımız hem de beden sağlımız için olumlu etkiye sahip. Akademimiz ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.