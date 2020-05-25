iPhone 12 Kamerası İçin Yeni Gelişmeler Yaşandı! Bakın Hangi Şirketler Anlaştı - Son Dakika

Herkesin büyük bir merakla beklediği iPhone 12 kamerası için yeni gelişmeler yaşanıyor. Apple şirketinin bu yeni cihaz için her şeyi yapacağı görülüyor. Bakalım bu sefer hangi değişiklikler yaşandı?



Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Apple her yıl farklı bir model geliştiriyor. Özellikle de Çin merkezli firmaların sayısındaki artış, kuruluşu daha agresif rekabet etmeye itiyor. Apple şirketinin Çinli akıllı telefon üreticileri ile mücadele edebilmesi için onları kendi silahıyla vurması gerekiyordu.



iPhone 12 kamerası için görüşmeler devam ediyor



iPhone 12 modeli ile ilgili LiDAR tarayıcı kullanacağı zaten söylenmişti. Ancak Hangi firmaların bu cihazın kameralarını üreteceği net değildi. Gelen son bilgilere göre bu modelin kamera üretimi için bütün anlaşmalar yapıldı.



Uzun süren bir eleme sürecine sahip olan Apple, üç şirketle çalışmak için kolları sıvadı. LG'nin iPhone 12 Pro ve Pro Max modelleri için 2020 yılında 35-40 milyon kamera lensini şirkete ulaştırması bekleniyor. Sharp ve O-film ise iPhone 12 ve 12 Max modelleri için 50-55 milyon kamera modülü temin edilmesine destek verecek.



Her ne kadar bu model ile ilgili üretim sürecinin sonuna gelinse bile, küçük bazı değişiklikler yapılabilir. Sizce iPhone 12 modelinde başka ne tür yeni özellikler görebiliriz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.