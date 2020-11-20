iPhone 12 modellerinin fiyatları belli oldu! En pahalısı 20 bin lira - Son Dakika

iPhone 12 modellerinin fiyatları belli oldu! En pahalısı 20 bin lira

20.11.2020 23:21
iPhone 12 modellerinin fiyatları belli oldu! En pahalısı 20 bin lira, System.String[]

Yeni teknolojileriyle ve dikkat çeken tasarımıyla dikkat çeken iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı. Apple'ın aralık ayının başında satmayı planladığı iPhone 12 serisi için yaptığı fiyatlandırma Apple Store mağazasında yaptığı güncelleme ile ortaya çıktı. İşte iPhone 12 modellerinin el yakan fiyatları.

Son dönemin en çok konuşulan akıllı telefonu iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı. Toplam 4 modelden oluşan aile iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max isimleriyle sıralanıyor. 64, 128 ve 256 gb depolama seçenekleriyle çıkan cihazlarda fiyatlar model arttıkça pahalılaşıyor.

12 MİNİ

64GB: 9,999₺

128GB: 10,499₺

256GB: 11,499₺

12

64GB: 10,999₺

128GB: 11,499₺

256GB: 12,499₺

12 PRO

128GB: 14,999₺

256GB: 15,999₺

512GB: 17,999₺

12 PRO MAX

128GB: 16,999₺

256GB: 17,999₺

512GB: 19,999₺

iPhone 12 modellerinin fiyatları belli oldu! En pahalısı 20 bin lira

Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi iPhone 12 modellerinin fiyatları belli oldu! En pahalısı 20 bin lira - Son Dakika Ekonomi


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