iPhone 12 modellerinin fiyatları belli oldu! En pahalısı 20 bin lira

Son dönemin en çok konuşulan akıllı telefonu iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı. Toplam 4 modelden oluşan aile iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max isimleriyle sıralanıyor. 64, 128 ve 256 gb depolama seçenekleriyle çıkan cihazlarda fiyatlar model arttıkça pahalılaşıyor.

12 MİNİ

64GB: 9,999₺

128GB: 10,499₺

256GB: 11,499₺

12

64GB: 10,999₺

128GB: 11,499₺

256GB: 12,499₺

12 PRO

128GB: 14,999₺

256GB: 15,999₺

512GB: 17,999₺

12 PRO MAX

128GB: 16,999₺

256GB: 17,999₺

512GB: 19,999₺