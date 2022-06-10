iPhone 14 serisinde bizi neler bekliyor?

Apple, geçtiğimiz Pazartesi düzenlediği WWDC 22 etkinliğinde yeni M2 işlemcisini ve bu çipi kullanan MacBook Air ile MacBook Pro modellerini tanıttı. Ayrıca cihazlarına göndereceği yeni iOS, macOS ve iPadOS gibi işletim sistemlerinin yeni sürümünü de gösterdi. Fakat insanların asıl beklediği, önümüzdeki yıl tanıtılacak olan akıllı telefon modelleri. Peki iPhone 14 serisi özellikleri nasıl olacak?

iPhone 14 serisi özellikleri nasıl olacak?

iPhone 14 serisi için çıkan sızıntılar ve doğrulanan özellikleri incelemeden önce hangi modellerle karşılaşacağımıza bakalım. Apple, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de 4 yeni telefon tanıtacak. Fakat artık olarak mini yerine Max isimli 6.7 inç boyuta sahip yeni bir ürün göreceğiz. mini ise muhtemelen 2023'ün Mart ayında tanıtılacak olan yeni iPhone SE 4 olarak karşımıza çıkacak.

Tasarım tarafına baktığımızda ise bu yıl Pro modelleri kendini öne çıkaracak. Zira artık ön tarafta yer alan ikonlaşan çentik yerine, kamera için bir delik, Face ID için de hap şeklinde 2. bir delik olacak. Kabaca Huawei'nin Mate 40 Pro tasarımına benzetebiliriz. Fakat orta kısma konumlandırılacağını söyleyelim. Ahize de ekranla kasa arasına yukarı kısma yerleştiriliyor.

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iPhone 14 ve Max modeli ise geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 13'ün selefine kıyasla yüzde 30 oranında küçültülen çentiğiyle birlikte gelecek. Ayrıca kullanılan ekranların da farklı olacağını belirtelim. Öncelikle ekran çerçeveleri önemli oranda incelecek.

Buna ek olarakApple'ın çip krizi ve üretimde yaşanan tedarik problemleri nedeniyle iPhone 13 ve Pro modellerinde olduğu gibi yalnızca 14 Pro'lar özelinde 120 Hz tazeleme hızı olan panel kullanacağı belirtiliyor.

İşlemci tarafında ise işler biraz karışık. En büyük sızıntılara baktığımız zaman, Apple'ın yine Pro modellerini serinin geri kalanından ayrı tutacağı anlaşılıyor. İddiaya göre 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri A16 Bionic işlemcisini kullanırken 14 ve 14 Max, iPhone 13 serisinde kullanılan A15 Bionic veya bir dönem yapılan iyileştirmelerle birlikte tabletlerde kullanılan X serisine geçiş yapılarak A15X Bionic isimli çipi kullanacak. Fakat belleklerin yükseltilerek 4 GB yerine 6 GB olacağını belirtelim.

Kamera tarafında ise her yıl geliştirmelerle karşımıza çıkan Apple, bu yıl da ileri doğru bir adım atacak. Geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 13 serisinde (özellikle Pro modellerinde) hem lensleri hem de sensörleri büyüttü. Bu sene de 12 Megapiksel yerine bir süre önce tasarım ve tescil çalışmalarının ortaya çıktığı 48 Megapiksel ana kameraya yer verecek.

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