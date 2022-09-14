iPhone kilit ekranı için yeni widgetlar! - Son Dakika
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iPhone kilit ekranı için yeni widgetlar!

14.09.2022 01:09
iPhone kilit ekranı için yeni widgetlar!

iPhone telefonunuz için iOS 16 widget'larına sahip uygulama önerileri! Bu uygulamalar ile kilit ekranınızı renklendirin...

Apple, iOS 14 sürümü ile iPhone telefonunuzun kilit ekranına widget ekleme özelliğini getirdi. Aynı özellik iOS 16 sürümünde de mevcut. Ayrıca iOS 16 ile birden çok kilit ekranı oluşturmak mümkün hale geldi. Uygulamalar ile varsayılanların dışında birçok yeni widget'a erişebilirsiniz. İşte en iyi iOS 16 widget uygulamaları!

iOS 16'da kilit ekranı için en iyi widgetlar!

Her kilit ekranına en fazla 5 widget yerleştirebilirsiniz. Widget'ları kontrol etmek içinse kilit ekranına basılı tutup, "Özelleştir" butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca tüm mevcut widget'ları görmek içinse herhangi bir widget alanına tıklamalısınız.

iPhone kilit ekranı için yeni widgetlar!

Önereceğimiz uygulamalar ile widget çeşitliliğini artırabilir, kilit ekranlarınızı daha da renklendirebilirsiniz. O halde iOS 16 widget kütüphanenizi genişletmek için uygulama tavsiyelerine geçelim.

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ScreenKit: iOS 16 ile uyumlu, kilit ekranı için özel tasarlanmış 100'den fazla widget'ı barındırır. Tarih, adım sayar, hava durumu ve hatırlatıcıları kilit ekranınıza ekleyebilirsiniz.

Widgetsmith: iOS 14'te yeni widget güncellemesiyle birlikte yayınlanan ilk uygulamalardan bir tanesi olan Widgetsmith, takvim, metin ve fotoğraflar için widget eklemeye imkan sunuyor.

LookUp: Popüler sözlük uygulamasından seçilen günün İngilizce kelimesini kilit ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

WaterMinder: Eğer su ihtiyacı çeken biriyseniz, bu iOS 16 widget'ı su içmeniz gerektiğini kendinize hatırlatabilirsiniz!

Motivation: Günlük motivasyona ihtiyacınız varsa, Motivation uygulaması ile kilit ekranınızda günlük motivasyon sözleri okuyabilirsiniz!

Pretty Progress: Kilit ekranınızdan hızlıca geri sayım başlatmak için imkan sunan Pretty Progress, hafif ve güzel bir tasarıma sahip.

Todoist: Görev listeniz için Todoist kullanabilir ve aynı zamanda kilit ekranınızdan da uygulama içi işlem yapabilirsiniz.

Speedy: Kilit ekranınızdaki bir widget ile hızlıca arama yapmak, Speedy uygulaması ile mümkün hale geliyor. Sadece kilit ekranınıza kişiyi ekleyin ve ona tıklayın.

SmartGym: Eğer spor yapan biriyseniz, SmartGym widgetları ile kilit ekranınızda haftalık spor etkinliğinizi görebilirsiniz.

iOS 16 widget'ları ile iPhone telefonumuzun kilit ekranını güzelleştirmek oldukça mümkün. Kimisi güzelleştirmek, kimisi de pratiklik açısından widget kullanırken, önerdiğimiz uygulamalarla çok daha fazla widget'ı kilit ekranınıza ekleyebilirsiniz.

iPhone kilit ekranı için yeni widgetlar!

Peki siz önerdiğimiz widget uygulamalarından hangilerini kullanıyorsunuz? Sizin en sevdiğiniz widget nedir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Apple, su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone kilit ekranı için yeni widgetlar! - Son Dakika

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