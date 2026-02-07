İpsala'da Ev Yangını - Son Dakika
07.02.2026 20:24
Edirne'nin İpsala ilçesindeki evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Kapucu Mahallesi'nde M.K.'nin tek katlı evinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen M.K. sağlık ekipleri tarafından İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

