İpsala'nın Sarıcaali köyünde kadın kooperatifi üretim merkezi kuruldu - Son Dakika
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İpsala'nın Sarıcaali köyünde kadın kooperatifi üretim merkezi kuruldu

26.03.2022 16:30
İpsala'nın Sarıcaali köyünde kadın kooperatifi üretim merkezi kuruldu

İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde Edirne Valiliği ve İpsala Kaymakamlığının destekleriyle kadın kooperatifi üretim merkezi kuruldu.

İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde Edirne Valiliği ve İpsala Kaymakamlığının destekleriyle kadın kooperatifi üretim merkezi kuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ekrem Güngör, köyü ziyaret ederek kurulumu tamamlanan merkezde incelemede bulundu.

Kadın üreticileri desteklemek amacıyla kurulan ve ekipman ihtiyaçları tamamlanan kooperatif merkezini gezen Güngör, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güngör, kooperatifin kadınlar için gelir kapısı olacağını belirtti.

Köyde yaşayan kadınların üretime katılacaklarını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Kadınların iş gücünün ekonomiye yansıtılması, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Kadınların hayatın her alanında aktif bireyler olarak yer almasını sağlayacak projeleri, çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Bu bağlamda kooperatifimizin yapacakları faaliyetlerde yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum. Kadın kooperatiflerine büyük desteklerinden dolayı Valimiz Ekrem Canalp'e teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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Edirne Valiliği, Kooperatif, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İpsala'nın Sarıcaali köyünde kadın kooperatifi üretim merkezi kuruldu - Son Dakika


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