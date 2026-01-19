Irak Hükümeti Sınır Güvenliğini Vurguladı - Son Dakika
Politika

Irak Hükümeti Sınır Güvenliğini Vurguladı

19.01.2026 20:01
Irak hükümeti, DEAŞ kaçışları sonrası Suriye sınırının güvenli olduğunu belirtti.

Irak hükümeti, Suriye'de terör örgütü DEAŞ üyelerinin cezaevlerinden kaçtığı yönündeki haberlerin ardından halkın panik yapmaması için Suriye sınırının güvenli olduğu mesajını verdi.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonlarının ardından Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyelerinin cezaevlerinden kaçtığı yönünde haberler yayıldı. Söz konusu haberlerin ardından Irak hükümeti, halkın panik yapmaması için Suriye sınırının güvenli olduğu mesajını verdi. Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Sabah el-Numan, yaptığı açıklamada Suriye sınırının 600 kilometrelik hattı boyunca inşa edilen devasa beton duvar projesinde yüzde 80 başarı oranına sahip olduğunu belirterek, Suriye sınırının sadece beton engellerle değil, termal kameralar, gelişmiş lojistik teknikler ve 24 saat aralıksız görev yapan keşif uçaklarıyla izlendiğini vurguladı.

"Tarihin en güvenli dönemi"

Suriye'de meydana gelen gelişmelerden dolayı vatandaşları bu konuda endişelenmemeye çağıran Irak İçişleri Bakanlığı, ülkenin tüm sınırlarının emniyette olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Medya Dairesi Başkanı Tuğgeneral Mikdad Miri, Irak halkını teskin eden bir mesaj yayımlayarak, "Irak'ın tüm sınırları emniyettedir ancak Suriye sınırımız, alınan önlemlerle tarihin en korunaklı ve en güvenli dönemini yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Musul-Suriye sınırı yüzde 100 güvence altındadır"

Musul Valisi Abdulkadir el-Dahil ise, sınır güvenliği konusundaki spekülasyonlara son verdi. Vali el-Dahil, "Musul-Suriye sınırı yüzde 100 güvence altındadır. Ordu, polis, sınır birlikleri ve Haşdi Şabi unsurlarımız koordineli bir şekilde konuşlanmış durumdadır. Musul halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum yoktur" dedi.

Sınır hattına Haşdi Şabi takviyesi

Güvenlik önlemleri kapsamında Haşdi Şabi 25. Tugayı, Suriye sınırındaki kritik noktalara ek birlikler sevk etti. Özellikle Trifavi-Haseke bölgesindeki stratejik geçiş noktaları, sızmaları engellemek ve yasa dışı faaliyetleri durdurmak amacıyla tahkim edildi. Operasyonlarda istihbarat desteğinin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ Irak'ın büyük bölümünü işgal etmişti

Terör örgütü DEAŞ, 2011'de Suriye'de başlayan iç savaşın ardından 2014 yılında Irak sınırındaki zafiyetlerden faydalanarak Musul başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünü işgal etmişti. Irak, benzer bir güvenlik krizinin tekrarlanmaması için sınır hattına askeri yığınak yaparak, güvenlik önlemlerini artırmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

