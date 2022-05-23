Irak'ın Kerkük şehrini kum fırtınası vurdu - Son Dakika
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Irak'ın Kerkük şehrini kum fırtınası vurdu

23.05.2022 16:26
Irak'ın Kerkük şehrini kum fırtınası vurdu

Irak genelinde kum fırtınasının etkisi devam ederken, Irak'ın Kerkük şehrinde yetkililer halka evlerinde kalma çağrısında bulundu.

Irak genelinde kum fırtınasının etkisi devam ederken, Irak'ın Kerkük şehrinde yetkililer halka evlerinde kalma çağrısında bulundu.

Irak'ın Kerkük şehrinde dün akşam saatlerinde başlayan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki 48 saat boyunca özellikle solunum hastalıklarına sahip kişilere evlerinde kalması tavsiye edilirken, yolculuk yapılmaması gerektiği kaydedildi.

Kerkük Sağlık Dairesi Genel Müdürü Nebil Hamdi Boşnak ise kum fırtınası nedeniyle bölge halkını zorunlu haller dışında dışarıya çıkmama konusunda uyarırken, maske takılması tavsiyesinde bulundu. Boşnak ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlık çalışanlarına kum fırtınasına karşı her türlü hazırlığın yapılması talimatı verildiğini açıkladı.

Irak'ta kum fırtınası nedeniyle tüm uçuşlar askıya alınırken, ülkede genelinde resmi tatil ilan edilmişti. - KERKÜK

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Kaynak: İHA

ulaştırma bakanlığı, Kerkük, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ın Kerkük şehrini kum fırtınası vurdu - Son Dakika


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