Irak'ta Meclis Birinci Başkan Yardımcısı seçimi yapıldı - Son Dakika
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Irak'ta Meclis Birinci Başkan Yardımcısı seçimi yapıldı

28.09.2022 16:38
Irak'ta Meclis Birinci Başkan Yardımcısı seçimi yapıldı

Irak Meclisinde bugün yapılan oylamada Meclis Birinci Başkan Yardımcılığına bağımsız aday Muhsin Mendelavi seçildi.

Irak Meclisinde bugün yapılan oylamada Meclis Birinci Başkan Yardımcılığına bağımsız aday Muhsin Mendelavi seçildi.

Meclis oturumuna 329 milletvekilinden 240'ı katıldı. Mendelavi, 203 vekilin "evet" oyunu alarak, seçim yarışındaki diğer iki adayı geride bıraktı.

Meclis Başkan Yardımcılığı için Mendelavi'nin yanı sıra bağımsız adaylar Yasir Hasani ve Basim Haşşan da yarışıyordu.

Mendelavi'nin Şii ve Kürt kökenli olduğu biliniyor.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, rakip Şii partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış, ardından siyasetten çekilerek 73 vekilini de istifa ettirmişti.

Mecliste Birinci Başkan Yardımcılığı görevini Sadr'a bağlı bir vekil yürütüyordu.

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Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Meclis Birinci Başkan Yardımcısı seçimi yapıldı - Son Dakika

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