Meclis Başkan Yardımcılığı için Mendelavi'nin yanı sıra bağımsız adaylar Yasir Hasani ve Basim Haşşan da yarışıyordu.

Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ta Meclis Birinci Başkan Yardımcısı seçimi yapıldı - Son Dakika

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