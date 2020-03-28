Irak Meclisinden Altunköprü Katliamı'nın 29. yılı nedeniyle taziye mesajı - Son Dakika

Irak Meclisi, Altunköprü Katliamı'nın 29. yılı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin imzasıyla yayımlanan mesajda, Saddam yönetimi tarafından 28 Mart 1991'de Kerkük'ün Altunköprü kasabasında Türkmenlere yapılan katliamın 29. yılının üzüntüyle yad edildiği belirtildi.

Açıklamada, aradan on yıllar geçmesine rağmen katliamın kasaba ve Irak halkında bıraktığı etkinin sürdüğü belirtilerek, Türkmen milletine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler, 28 Mart 1991'de Kerkük'ün 44 kilometre kuzeyinde yer alan Altınköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100'den fazla Türkmeni katletmişti.