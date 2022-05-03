Irak medyası: Irak Genelkurmay Başkanı PKK ile çatışmaların yaşandığı Sincar'da - Son Dakika
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Irak medyası: Irak Genelkurmay Başkanı PKK ile çatışmaların yaşandığı Sincar'da

03.05.2022 13:09
Irak medyası: Irak Genelkurmay Başkanı PKK ile çatışmaların yaşandığı Sincar'da

Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah'ın, üst düzey askeri yetkililerden oluşan heyetle Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesine denetim ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah'ın, üst düzey askeri yetkililerden oluşan heyetle Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesine denetim ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Irak medyasında yayımlanan haberlere göre Genelkurmay Başkanı Yarallah'ın da yer aldığı üst düzey askeri bir heyet, terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında dün çatışmaların yaşandığı Sincar ilçesine denetim ziyareti yaptı.

Heyette, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari'nin de yer aldığı aktarıldı.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, dün terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada 1 Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

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Genelkurmay Başkanı, Musul, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak medyası: Irak Genelkurmay Başkanı PKK ile çatışmaların yaşandığı Sincar'da - Son Dakika


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