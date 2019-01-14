Son Dakika Haberleri: Irak'ta 149 Kerpiç Okulun Olması Tepkilere Yol Açtı

Irak'ta 149 Kerpiç Okulun Olması Tepkilere Yol Açtı

1 saat önce

Petrol zengini Irak'ta halen kerpiçten yapılmış 149 okulun bulunması tepkilere yol açtı.

Irak'ta 149 Kerpiç Okulun Olması Tepkilere Yol Açtı, System.String[]
Petrol zengini Irak'ta halen kerpiçten yapılmış 149 okulun bulunması tepkilere yol açtı.

Irak basınında yer alan haberlere göre, 88 milyar dolar bütçesi olan ülkede halen kerpiçten yapılmış 149 ilkokul bulunuyor. Özelikle ülkenin güneyindeki bazı kentlerde kerpiçten yapılan okulların bulunması büyük tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada okulların görüntüleri yayınlanması üzerine 88 milyar dolar bütçenin nereye harcandığı sorunlarını akıllara getirdi. Yüzde 30'u çifte mesai yapan okulların büyük bir kısmı devrik rejim döneminde yapılmış. Çifte mesai okulların kaldırılması için ülkede 58 bin okula ihtiyaç duyuluyor.

Ülke genelinde bulunan toplam 23 bin 450 okulda 6 milyondan fazla öğrenci eğitim alıyor. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Irak, Güncel
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