Irak'ta Güçlü Hükümet Zorunluluğu

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesinde güçlü bir hükümetin bir an önce kurulmasının, bölgede ekonomik sorunlarla mücadele için stratejik bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, resmi temasları kapsamında İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Hüseyin, "Irak içinde ve bölgede ekonomik ve mali sorunlarla mücadele edebilmek için Bağdat'ta güçlü bir hükümetin hızlı biçimde kurulması stratejik bir zorunluluktur." dedi.

Bağdat yönetiminin "bölgesel güvenliğin bölünmezliği" ilkesini savunduğunu dile getiren Hüseyin, "Her ülkenin istikrarının diğer komşu ülkelerin güvenliğinin teminatı olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, ülkelerin iç işlerine müdahale edilmemesi gereğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nü boşaltmasını değerlendirdi.

Erakçi, "ABD askeri güçlerinin Ayn el-Esed Üssü'nden çekilmesi ve Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonunun (UNAMI) görev süresinin sona ermesi, Irak'ta bağımsızlığın, istikrarın ve ulusal egemenliğin pekiştiğinin açık göstergeleridir." dedi.

Ticaret hacminin arttırılması için iki ülkede çeşitli imkanların bulunduğuna işaret eden Erakçi, "Her yıl yaklaşık 7 milyon İranlı ve Iraklı iki ülkeyi turist ve ziyaretçi olarak ziyaret ediyor. Halklar arası temaslar oldukça yoğun. İki ülke arasındaki gidiş-gelişi ve iletişimi kolaylaştırmaya hazırız." ifadelerini kullandı.