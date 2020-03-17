Irak'ta hükümeti kurma görevi eski Necef Valisi Zurfi'ye verildi

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan ez-Zurfi'ye verdi.



Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Salih, Irak Meclisi Milletvekili ve eski Necef Valisi Zurfi'yi Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.