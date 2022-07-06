Irak'ta tutuklanan işçinin ailesi oğullarının serbest bırakılmasını bekliyor - Son Dakika
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Irak'ta tutuklanan işçinin ailesi oğullarının serbest bırakılmasını bekliyor

06.07.2022 20:23
Irak'ta tutuklanan işçinin ailesi oğullarının serbest bırakılmasını bekliyor

Irak'ta tutuklanan işçinin ailesi oğullarının serbest bırakılmasını bekliyor Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Volkan Akıncı, bir şirket ile çalışmak için gittiği Irak'ın Erbil kentinde yanında bulunan bir arkadaşının çantasından uyuşturucu madde çıkması...

Irak'ta tutuklanan işçinin ailesi oğullarının serbest bırakılmasını bekliyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Volkan Akıncı, bir şirket ile çalışmak için gittiği Irak'ın Erbil kentinde yanında bulunan bir arkadaşının çantasından uyuşturucu madde çıkması üzerine tutuklandı. Tutuklu gencin yakınları, Volkan Akıncı'nın suçsuz olduğunu iddia ederek serbest bırakılmasını istiyor.

İddiaya göre bir şirket ile 28 Mayıs'ta Irak'ın Erbil kentine çalışmaya giden Volkan Akıncı, Erbil otogarı civarında bir arkadaşı ile buluştu. O esnada alkollü olan Volkan Akıncı'ya Irak polisi pasaport kontrolü ve üst araması yaptı. Yanındaki Türk vatandaşının valizinden uyuşturucu madde çıktı. Bunun üzerine iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Eşinden haber alamadığını ve eşinin hapishanede ağır işkenceler gördüğünü söyleyen tutuklu adamın karısı Zeynep Akıncı, "Eşim 1 yıldır Erbil'de çalışıyordu. 28 Mayıs'ta iş için tekrar Erbil'e gitmişti. O sırada alkol içerken görüldüğü için asayiş tarafından alınmış. Sadece tek suçu bu. Eşimden 1 aydır haber alamıyoruz. Eşimin sağ baş parmağını kırmışlar. Su boruları ile ayaklarının altına vuruyorlarmış. Üzerlerine battaniye atıp hortumlarla dövüyorlarmış. 21 gün boyunca aç bırakıp bu şekilde işkence yapmışlar. Ne olur yetkililerden yardım istiyorum. Bir an önce eşimi kurtarın. Eşim gözaltına alındıktan 20 gün sonra aradı beni ve ne olur beni buradan kurtarın dedi. Yapılan işkencelerden de eşimin kardeşi Erbil'e gitti. Eşimle hapishanede görüşmüş. Eşim işkence gördüğünü ona anlatmış ve vücudundaki işkence izlerini göstermiş" dedi.

Tutuklu gencin annesi Durdane Akıncı ise ağlayarak, "Oğlum Volkan Akıncı cezaevinde işkence görmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum ne olur oğlumun ölmesini beklemesinler. Oğlumun 3 tane çocuğu var ne olur onların boynu bükük kalmasın" dedi.

Tutuklu Volkan Akıncı'nın babası Menderes Akıncı ise "Oğlumun bir suçu varsa suçunu Türkiye'de çeksin orada işkence görmesin. Sayın Cumhurbaşkanımdan. Dışişleri Bakanımdan yardım istiyorum. Ben dayanamaz oldum. Biz burada bu vatandaşlarla iç içe yaşıyoruz biz böyle yapıyor muyuz. Ben dayanamaz oldum suçu varsa Türkiye'de yargılansın" dedi.

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Erbil, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta tutuklanan işçinin ailesi oğullarının serbest bırakılmasını bekliyor - Son Dakika

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