Irak'taki Güney Koreli şirketin yöneticisi intihar etti - Son Dakika

Irak'taki Güney Koreli şirketin yöneticisi intihar etti
09.10.2020 17:21
Irak'ın Basra kentinde Güney Korelilere ait bir şirketin müdürünün intihar ettiği bildirildi.
Irak'ın Basra kentinde Güney Korelilere ait bir şirketin müdürünün intihar ettiği bildirildi.
Irak Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Basra'daki Büyük Fav Liman Projesini yürüten Güney Koreli Daewoo Şirketi Müdürünün intihar etmesinden üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Güney Koreli yöneticinin intihar nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, ortak projenin tamamlanması için ise çalışmaların süreceği kaydedildi.
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