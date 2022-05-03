Iraklı baba oğlunun ağzına koyduğu sigarayı silahla vurmaya kalktı - Son Dakika
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Iraklı baba oğlunun ağzına koyduğu sigarayı silahla vurmaya kalktı

03.05.2022 17:48

Irak'ta oğlunun ağzına koyduğu sigarayı mermiyle vurmaya çalışan babanın görüntüsü tepki çekti. Olayla ilgili Iraklı yetkililerin başlattığı soruşturma kapsamında babanın gözaltına alındığı ifade edildi.

Irak'ta nişanlığını ispatlamak için oğlunu kullanan babanın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

AĞZINA KOYDUĞU SİGARAYI SİLAHLA VURDU

Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde bir baba nişancılığını ispatlamak maksadıyla küçük yaştaki oğlunun ağzına sigara koyarak kalaşnikof ile vurdu. Baba, vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından ise gözaltına alındı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Irak Ulusal Güvenlik Birimi tarafından olayın ardından yapılan yazılı açıklamada, reşit olmayan çocuğunun hayatını riske atan babanın gözaltına alındığı ve Irak ceza yasası 57'nci maddesi uyarınca mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

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Sigara, Irak, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iraklı baba oğlunun ağzına koyduğu sigarayı silahla vurmaya kalktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iraklı baba oğlunun ağzına koyduğu sigarayı silahla vurmaya kalktı - Son Dakika
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