Iraklı elektronik ödeme şirketi Qi Card ile THY arasında işbirliği anlaşması yapıldı

Irak'ta, Türk Hava Yolları (THY) ile Irak merkezli elektronik ödeme ve finansal hizmetler şirketi "Qi Card" arasında işbirliği anlaşması yapıldı.

THY ile Qi Card arasındaki anlaşma, Bağdat'ta düzenlenen etkinlikle duyuruldu.

Etkinlik sonrası AA muhabirine konuşan THY Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sönmez, Qi şirketinin Irak'ta önemli ölçüde bir müşteri potansiyeline sahip olduğunu belirterek, THY'nin de dünyanın en önemli taşıyıcılarından birisi olduğunu söyledi.

Irak'ta da faaliyet gösteren THY'ye Iraklıların teveccühünün iyi olduğunu bildiren Sönmez, Irak'ta 6 noktaya sefer icra ettiklerini ve sayının artırılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Sönmez, yapılan anlaşmaya da değinerek, THY'yi kullanacak Iraklı Qi Card sahibi yolcuların puan kazanacaklarını vurguladı.

"THY'yi kullanan Qi Card sahipleri puan biriktirebilecek"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan da THY'nin Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcılarından birisi olduğunu ve Irak'ın dünyaya açılan penceresi olduğunu ifade ederek, THY ve Qi Card arasında anlaşma imzalanmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bu anlaşmayla THY'yi kullanan Iraklıların Qi Card ile ödeme yapıp puan biriktirebileceklerini kaydeden İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak ile Türkiye arasında birçok alanda ilişkiler gelişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılında Irak'a ziyaretinde başlayan ve orada çok büyük ivme kazanan ilişkilerdeki güçlenme süreci devam ediyor ve değişik alanları da kapsıyor. "