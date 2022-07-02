Son dakika! Iraklı şahsa iş yerinde yumruklu saldırı kamerada - Son Dakika
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Son dakika! Iraklı şahsa iş yerinde yumruklu saldırı kamerada

02.07.2022 11:05

Gelen son dakika haberine göre Iraklı şahsa iş yerinde yumruklu saldırı kamerada Samsun'da acente sahibi Iraklı şahsın iş yerinde yumruklu saldırıya uğraması güvenlik kamerasına yansıdı.

Iraklı şahsa iş yerinde yumruklu saldırı kamerada

SAMSUN - Samsun'da acente sahibi Iraklı şahsın iş yerinde yumruklu saldırıya uğraması güvenlik kamerasına yansıdı. Sürekli tehdit ve saldırıya maruz kaldığını iddia eden iş yeri sahibi şikayetçi oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uçak bileti acentesi sahibi Irak uyruklu Wısam Saad Hammood Al Khafajı (44), Samsun'da aynı işi yapan Irak uyruklu bir kişinin sınır dışı edilmesinden kendisinin sorumlu tutulduğunu belirterek sürekli tehdit edildiğini söyledi. Bu olay sonrası iş yerine gelen tanımadığı farklı farklı kişilerin 4 kez kendisine saldırdıklarını ileri süren Wısam Saad Hammood Al Khafajı, can güvenliğinin olmadığını belirterek polisten yardım istedi. Bir keresinde polise şikayete gittiğinde emniyet müdürlüğü yanında da darp ve tehdit edildiğini iddia eden Iraklı şahıs, korku içinde yaşadıklarını kaydetti.

Saldırı anı kamerada

Eşi ile birlikte çalışan Wısam Saad Hammood Al Khafajı'ya iş yerinde yumruklu saldırı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yumruk darbesi sonucu yüzünden yaralanan Iraklı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Wısam Saad Hammood Al Khafajı'nın eşi 2 çocuk annesi Suha Aabdulsattar KhazaalAl Sammarraıe ise çok korktuklarını belirtip yetkililerden yardım istedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Iraklı şahsa iş yerinde yumruklu saldırı kamerada - Son Dakika

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