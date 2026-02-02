İran, ABD ile Müzakere Sürecini Başlatıyor - Son Dakika
İran, ABD ile Müzakere Sürecini Başlatıyor

02.02.2026 16:07
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerin başlatılması için talimat verdi.

İran basınına konuşan hükümete yakın bir kaynak, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile müzakere sürecinin başlatılması yönünde talimat verdiğini belirtti.

İran'da ABD ile müzakereler için süreç başlatılıyor. Fars Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile müzakerelerin başlatılması yönünde talimat verdiğini duyurdu. Fars'a konuşan hükümete yakın bir kaynak, Pezeşkiyan'ın ABD ile müzakere sürecinin başlatılması için ilgili birimlere talimat verdiğini söyledi.

Görüşmelere Arakçi ve Witkoff başkanlık edecek

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı ise ABD ile İran arasındaki müzakerelerin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yürütülmesinin planlandığını bildirdi. Tasnim'e konuşan kaynak, görüşmelerin yerinin ve tarihinin henüz netleşmediğini aktarırken, müzakerelerin yalnızca nükleer dosya ile sınırlı olacağını kaydetti. - TAHRAN

Dış Politika, Diplomasi, Politika, İran, Son Dakika

