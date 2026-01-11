İran Cumhurbaşkanı: Düşmanlar Kaos Çıkarmaya Çalışıyor

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın düşmanlarının, ülkede kaos ve kargaşa çıkarmaya çalıştığını savundu.

İran devlet medyasına konuşan Pezeşkiyan, İsrail ile geçen yaz başındaki "12 günlük savaşın ardından İran'ın düşmanlarının ülkede kaos ve kargaşa çıkarmaya çalıştığını" söyledi.

"Hükümetinin halkın ekonomik sorunlarını çözmeye kararlı ve halkını dinlemeye hazır olduğunu" belirten Pezeşkiyan, "yabancı güçlerle bağlantılı 'teröristlerin' masum insanları öldürdüğünü, camileri yaktığını ve kamu mallarına saldırdığını" iddia etti.