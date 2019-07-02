Son Dakika Haberleri: İran'da "ABD adına çalışan casuslara" hapis ve idam
Son Dakika Güncel Haber

İran'da "ABD adına çalışan casuslara" hapis ve idam

46 dakika önce

İran'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına askeri ve sivil kurumlarda casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle tutuklanan kişilerden ikisi uzun süreli hapse mahkum edildi, diğerleri hakkında idam talep edildi.

İran'da
İran'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına askeri ve sivil kurumlarda casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle tutuklanan kişilerden ikisi uzun süreli hapse mahkum edildi, diğerleri hakkında idam talep edildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkenin askeri, nükleer ve alt yapı tesislerinde CIA adına faaliyette bulundukları tespit edilen bir şebekenin istihbarat yetkililerinin operasyonları sonucunda çökertildiğini söyledi.
Söz konusu kişilerden ikisinin sivil tesislerde görevli olduğunu bu yüzden Devrim Mahkemesinde yargılandığını aktaran İsmaili, "Yargı süreci sonunda iki kişiye uzun süreli hapis kararı verildi." dedi.
Askeri tesislerde görevli kişilerin ise askeri mahkemelerde yargılandığını belirten İsmaili, "Onlar için iddianame hazırlandı. Savcılık idam talebinde bulundu." ifadesini kullandı.
İran Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kurumu çalışanı Celal Haci Zevar, CIA için casusluk yaptığı gerekçesiyle 22 Haziran'da idam edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:40 Kaynak: AA
İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferini resmen açıkladı Yılmaz Vural İran yolcusu! Kendisi açıkladı Türkiye'ye kaçak giriş yapan göçmen, 3 kişinin tecavüzüne uğradı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:26:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da "ABD adına çalışan casuslara" hapis ve idam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]