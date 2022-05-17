İran'da eğitime hava kirliliği engeli - Son Dakika
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İran'da eğitime hava kirliliği engeli

17.05.2022 22:31

- İran'da eğitime hava kirliliği engeli İran'da yüksek hava kirliliği ve toz bulutları nedeniyle başkent Tahran dahil olmak üzere İlam, Huzistan, Loristan, Hamedan ve Kermanşah eyaletlerinde tüm okullar ve üniversitelerde tatil ilan edildi.

- İran'da eğitime hava kirliliği engeli

TAHRAN - İran'da yüksek hava kirliliği ve toz bulutları nedeniyle başkent Tahran dahil olmak üzere İlam, Huzistan, Loristan, Hamedan ve Kermanşah eyaletlerinde tüm okullar ve üniversitelerde tatil ilan edildi.

İran'da farklı şehirde görülen yoğun hava kirliliği eğitimi sekteye uğrattı. Hava kirliliğiyle oluşan toz bulutları nedeniyle başkent Tahran dahil olmak üzere İlam, Huzistan, Loristan, Hamedan ve Kermanşah eyaletlerinde tüm okullar ve üniversitelerde tatil ilan edildi. Hava kirliliği oranının 441 mikrogram/metreküp ile tüm yaş grupları için "riskli" seviyede olduğu Tahran'da okulların yanı sıra devlet kurumları da tatil edildi.

"Şehirde hava kirliliği son derece sağlıksız bir seviyede"

Hava kirliliği seviyesi ve alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunan Tahran Belediye Başkan Yardımcısı Abid Meleki, "Şehirde hava kirliliği son derece sağlıksız bir seviyede. Bu nedenle Acil Durum Komitesi toplantı gerçekleştirdi ve tüm okulların, üniversitelerin ve devlet kurumlarının tatil ilan edilmesine karar verildi" dedi.

Meleki, Tahranlılardan bugün ve yarın dışarı çıkmamalarını istedi.

Dünyada hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında

Dünya genelinde hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer alan Tahran'da çoğu kez eğitime ara veriliyor. Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu, kalitesiz yakıtlar ve yoğun motosiklet ile eski model araçların kullanılması hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak gösteriliyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre 100 mikrogramın üzerinde kaydedilen oranlar "sağlığa zararlı", 250'nin üzerindeki ölçümün ise "alarm" seviyesi olduğu belirtiliyor.

İran'da eğitime hava kirliliği engeli
İran'da eğitime hava kirliliği engeli
İran'da eğitime hava kirliliği engeli
İran'da eğitime hava kirliliği engeli

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Son dakika: Tahran'da greve giden otobüs şoförlerine gözaltı Son dakika: Tahran'da greve giden otobüs şoförlerine gözaltı İran'da eğitime hava kirliliği engeli İran'da eğitime hava kirliliği engeli
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İran'da eğitime hava kirliliği engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da eğitime hava kirliliği engeli - Son Dakika
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