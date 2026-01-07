İran'da Mossad Casusu İdam Edildi

TAHRAN, 7 Ocak (Xinhua) -- İran'da İsrail'in istihbarat servisi Mossad adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan bir kişi idam edildi.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nın çarşamba günkü haberinde idam edilen Ali Ardestani'nin, ülkede faaliyet gösteren "kilit önemdeki" bir Mossad ajanı olarak İsrail'e hassas bilgiler sağladığı belirtildi.

Haberde sosyal medya aracılığıyla Mossad tarafından işe alınan Ardestani'nin, Mossad için belirli yerlerin fotoğraflarını çekme ve belirli kişiler hakkında bilgi sağlama gibi bir dizi görev gerçekleştirdiği ve kendisine dijital para ile ödeme yapıldığı belirtildi.

Haberde Ardestani'nin, Mossad ajanlarıyla bilerek işbirliği yaptığını ve onlara "değerli" bilgiler sağladığını itiraf ettiği ifade edildi.

Ardestani'nin idam cezasının, tüm yargı sürecinin ardından ve İran Yüksek Mahkemesi'nin onayından sonra infaz edildiği kaydedildi.