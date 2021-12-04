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İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama meydana geldi - Son Dakika

İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama meydana geldi

04.12.2021 22:19
İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama meydana geldi

İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi yakınlarında patlama oldu. Patlamanın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmelerin yeniden başlamasından sonra gelmesi dikkati çekti.

İran'daki yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Natanz Nükleer Tesisi'ne 20 kilometre mesafedeki Badrud bölgesinde patlama yaşandı.

"FÜZE TESTİ YAPILDI"

İran devlet televizyonu ise olası bir saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin tepkisini ölçmek için tatbikat amacıyla füze ateşlendiğini duyurdu.

YEREK KAYNAKLAR İHA İMHA EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Fars haber ajansı, yerel kaynaklara dayandırarak bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini yazarken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı Nournews ise olası bir saldırıya karşı koymak amacıyla füze denemesi yapıldığını aktardı. İran'daki diğer yerel kaynaklara göre de ateşlenen füzeler havadaki 2 belirsiz cismi imha etti.

PATLAMANIN ZAMANLAMADI DİKKAT ÇEKİCİ

Patlamanın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmelerin yeniden başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama meydana geldi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da nükleer tesis yakınlarında patlama meydana geldi - Son Dakika
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