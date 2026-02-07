İran'da PJAK'a Operasyon: 11 Gözaltı

İran'da terör örgütü PJAK'a yönelik operasyonda, örgüt mensubu 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, merkezi Kirmanşah'ta bulunan Devrim Muhafızları Ordusu Necef Eşref Karargahı Komutanı Muhsin Kerimi, terör örgütü PJAK'a yapılan operasyonla ilgili bilgi verdi.

Toplumsal güvenliği tehlikeye atanlarla etkin şekilde mücadele edeceklerini vurgulayan Kerimi, "Aldığımız istihbarat üzerine PJAK ile bağlantılı iki örgütsel yapının hücre tipi örgütlenmeye gittiği tespit edildi. Söz konusu yapılara herhangi bir eylem gerçekleştirmeden önce operasyon düzenlendi ve 11 elebaşı gözaltına alındı." bilgisini paylaştı.

Kerimi, gözaltına alınan 11 kişinin terör örgütü PJAK ile doğrudan bağlantı içerisinde olduğunu ve sabotaj eylemleri ile toplum güvenliğini bozmayı hedeflediklerini kaydetti.